Talls a l'R12 de Rodalies entre Calaf i Cervera per un problema d'electricitat

La circulació la línia R12 entre Calaf i Cervera s'ha interromput, aquest dimecres al matí, per manca d'alimentació elèctrica. Així ho ha confirmat Rodalies, que ha habilitat un servei de pas alternatiu per carretera mentre no es resol la incidència.

Per falta d'alimentació elèctrica, interrompuda la circulació entre Calaf i Cervera. S'estableix servei alternatiu per carretera per trens afectats. Tècnics d'Adif estan treballant en la resolució de la incidència. — R12 Rodalies 🤖 (@rod12cat) April 17, 2024

El servei del tram de Lleida entre Calaf i Cervera s'ha aturat al voltant de les 11.00 hores, segons ha informat Rodalies. Els tècnics d'Adif treballen per solucionar l'avaria tècnica, que ha deixat sense electricitat la via. Per ara es desconeix el motiu de la incidència i quan es podrà restablir el servei. L'R12 uneix Barcelona amb Lleida passant per Sabadell, Terrassa, Manresa, Cervera i Tàrrega, entre altres.