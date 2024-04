Una altra educació és possible torna a muntar el «Sant Jordi per a nens i nenes» al pati del Casino

Un any més, la tarda de la diada de Sant Jordi, el col·lectiu Una altra educació és possible ha organitzat al pati del Casino de Manresa el Sant Jordi per a nens i nenes, una activitat que ha permès a un grup de famílies amb infants de 2 a 8 anys remenar i llegir llibres cedits per la Biblioteca Infantil del Casino. I ho han fet en un ambient tranquil i relaxat, a pocs metres del bullici del Passeig.

Per aquesta activitat els organitzadors han estés en un racó solejat del pati del Casino unes catifes i uns coixins. A mitja tarda, l'animador infantil Roger Campru!, ha fet cantar unes cançons als assistents. En el mateix espai, la llibreria El racó de les paraules de Sant Joan de Vilatorrada ha muntat una parada ón les famílies que han volgut, han pogut comprar alguns dels llibres recomanats.

Aquesta és una activitat que el col·lectiu Una altra educació és possible, format per mestres i pares i mares, organitza des de l'any 2013. Per a la difusió de l'activitat s'ha utilitzat una il·lustració que ha realitzat la Gal·la Gimenez, alumna de l'Escola d'Art de Manresa.