David Martell i Núria Cols estrenaran dijous al Kursaal «La vie en chanson»

La sala petita del Kursaal acollirà aquest dijous a les 7 de la tarda l'estrena del concert de La vie en chanson a càrrec de la cantant sallentina Núria Cols i el pianista i compositor manresà David Martell. Es tracta d'una proposta inclosa dins la programació del Club de la Cançó i que recordarà la figura d'Anna Rotllan, impulsora de la Francophonie, que va morir l'estiu passat; un concert pel qual ja hi ha les entrades exhaurides.

Durant la seva trajectòria musical el duet format per Núria Cols i David Martell ja ha actuat diverses vegades al Kursaal, justament amb recitals de cançó francesa dins del marc de la Francophonie. També han fet gira a arreu de Catalunya i les Illes Balears amb dos espectacles relacionats amb la chanson française com Homenatge a Edith Piaf o Boulevard de la chanson française. La vie en chanson és el seu tercer muntatge dedicat a la cançó francesa.

A l'estrena de dijous es podrà escoltar un repertori format per quinze cançons d'autors francesos del segle XX, amb arranjaments de David Martell, com La Foule d'Edith Piaf, Jardin d'hiver d'Henry Salvador, Avec le temps de Leo Ferré, Un jour tu verras de Moudoudji, Je m'voyais déjà de Charles Aznavour, Natalie de Gilbert Bécaud, Göttingen de Barbara, a part de grans clàssics com Milord de George Moustaki, Ne me quitte pas de Jacques Brel, Les moulins de mon coeur de Michel Legrand o l'Parlez-moi d'amour de Juliette Grecó, entre d'altres.