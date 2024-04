El mag Txema Muñoz presentarà diumenge a Sant Fruitós el seu nou espectacle

El mag Txema Muñoz portarà al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages el seu darrer espectacle, Lumière, una proposta familiar que combina la màgia i l'humor.

Com si fos una pel·lícula de cinema mut, Txema Muñoz desitja que arribi el tren. Mentre que no arriba, la seva imaginació anirà més enllà de l'estació on es troba. Una bombeta, una jaqueta i la seva motxilla el transportaran a un lloc màgic, entranyable i còmic. Puges al tren?

Les entrades per aquest espectacle, inclòs dins de la programació de Xarxa d'espectacles infantils, es poden comprar a partir de 6 euros en aquest enllaç.