Tragèdia a Sant Fruitós del Bages. Els Bombers han localitzat el cos sense vida d'un menor de 14 anys, Rayan Mansouri Aya, que s'hauria llançat al gorg d'Els Tres Salts per banyar-se. L'avís s'ha rebut aquest divendres a les 11.20 hores i l'han donat els mateixos amics del noi en veure que no sortia de l'aigua, que té una profunditat de cinc metres.

Rayan Mansouri Aya cursava 4t d'ESO a l'institut Gerbert d'Aurillac, era usuari de l'equipament juvenil del municipi, el Nexe Jove, i jugava a les files del FC Fruitosenc.

Aquest divendres no hi havia classes i un grup d'amics d'aquesta edat ha anat a aquest indret a banyar-se. Els companys del noi es troben a comissaria on estan rebent suport psicològic.

Entre les nou dotacions hi havia vint bombers, dos vehicles de comandament, dos vehicles lleugers, un furgó de salvaments, dues autobombes, el furgó de rescat aquàtic i l’helicòpter polivalent, que ha helitransportat la unitat del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) Subaquàtic.

En veure que baixava força corrent d'aigua, s'ha decidit fer una recercaintensiva amb els submarinistes del GRAE Subaquàtic a la zona on hi havia fins a cinc metres de profunditat, i també han fet recerca a la zona superficial de la làmina d’aigua amb perxes. A les 12.30 h els Bombers han localitzat el cos del noi que, malgrat les maniobres de reanimació, no han pogut fer res per salvar-li la vida.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activat l’equip de psicòlegs per assistir amics i familiars. El Grup d’Emergències Mèdiques (GEM) dels Bombers ha activat el suport psicològic pels professionals que han treballat en el rescat. A més a més, el SEM ha activat tres unitats, els Mossos d’Esquadra tres més i s'ha obert una investigació.

Concentració de condol

Com a mostra de condol l'Ajuntament realitzarà un minut de silenci, a les 8 del vespre d'aquest divendres davant de l'Ajuntament. El consistori demana als veïns, i tothom qui ho desitgi, que s'hi sumi.

El consistori vol transmetre tot el seu suport als familiars i amics davant d'aquesta tan sentida pèrdua i es posa a la seva disposició.