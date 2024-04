Una alumna de l'Institut Quercus guanya el Premi Protagonistes del Demà de Rotary

Bon ambient, nous aprenentatges, companyonia i noves coneixences. Són alguns dels elements que no van faltar en la XXXI edició del Premi Protagonistes del Demà: Doctor Carles Garriga, que es va celebrar aquest dimecres a Les Comes de Súria amb l'objectiu de promoure l'emprenedoria, el treball en equip, els valors humans i la consciència social entre la joventut del territori. La jornada va comptar amb la participació de 65 alumnes de secundària de les comarques del Bages i el Moianès. La guanyadora va ser Paula Viñeglas Plata, alumna de l'Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada.

En el decurs de la jornada els participants van prendre part en diferents activitats lúdiques i formatives. Per exemple, van haver d'idear un pla de fuga de Les Comes i van plantar una olivera. Part de les activitats van ser en grup, fet que va fomentar les coneixences, la companyonia, el debat sobre diverses qüestions i els aprenentatges.

En paral·lel, els joves participants van assistir a diferents ponències. Arnau Bosch, cuiner i propietari del restaurant Can Bosch de Cambrils, guardonat amb una estrella Michelin, va exposar la seva experiència com a emprenedor en el sector de la restauració. Ramon Teixidor, d'Espècies Teixidor de Sant Salvador de Guardiola, es va centrar en els canvis que han de fer les empreses tradicionals per tal d'adaptar-se a les noves necessitats. També va intervenir Roc Grandia, guanyador del XXVIII Premi Protagonistes del Demà: Doctor Carles Garriga, que va parlar sobre els lideratges en relació a les situacions de crisi i resolució de conflictes.

En paral·lel, els alumnes van haver d'elaborar una carta d'intencions i per redactar-la van comptar amb l'ajuda de Jordi Vilaseca, president de la Fundació Joviat, que va oferir una ponència inspiradora. El Rotary Club Manresa-Bages premiarà la millor redacció amb la participació en unes jornades de lideratge.

A banda, hi va haver una activitat d'experiència de realitat virtual per als professors que acompanyaven els alumnes.

Després de realitzar diferents proves de perícia, orientació i valors, cada un dels grups va escollir un representant. El veredicte es va donar a conèixer al final de la jornada després que els vuit finalistes fessin una exposició oral per defensar el seu lideratge. El jurat va estar format per representants del Rotary Club Manresa-Bages, Les Comes i Cajamar, entitat que col·labora en l'esdeveniment. El premi per a la guanyadora consisteix en una estada a un Camp del Rotary a un país europeu.

El premi Protagonistes del Demà, el reconeixement Rotary a la joventut del Bages, va néixer l'any 1991 amb l'objectiu de donar a conèixer l'esperit emprenedor i els valors humans dels més joves. Des d'aleshores, ha tingut una trajectòria creixent i s'ha consolidat com un dels premis amb més prestigi de la comarca. De fet, ha estat un guardó que ha generat tant interès que l'entitat l'ha exportat a Rotarys l'estat.