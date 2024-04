Els estudis de Fisioteràpia d'UManresa celebren 25 anys de trajectòria

El curs 1998-1999, ara fa 25 anys, la Fundació Universitària del Bages va començar a impartir els estudis de Fisioteràpia a Manresa. En aquell moment, es tractava d'una diplomatura i la titulació estava adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La primera promoció d'estudiants es va graduar l'any 2001 i estava integrada per 84 persones.

Per commemorar la trajectòria dels estudis, actualment una titulació de grau impartida per la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa de la UVic-UCC, UManresa ha organitzat un acte que es farà aquest divendres i que donarà protagonisme a les persones que s'han format com a fisioterapeutes a la institució. En aquests 25 anys, entre persones diplomades i graduades, la Universitat ha format 2.513 professionals de la fisioteràpia.

Els titulats, els protagonistes de la commemoració

L'acte vol convertir en protagonistes de la commemoració les persones que han format part de les 23 promocions de titulats tant de la diplomatura com del grau. Per aquest motiu es donarà veu a una quinzena de professionals formats a Manresa, els testimonis d'una part dels quals s'han recollit en un vídeo que es projectarà durant l'acte. La resta intervindran directament en la taula rodona titulada 25 anys de fisioteràpia a través dels seus protagonistes, que moderarà la docent i professora dels estudis, Marta Not.

L'acte, que començarà a les 5 de la tarda i que es farà a la sala d'actes de l'edifici FUB1, inclourà també les intervencions del president del patronat de la Fundació Universitària del Bages i alcalde de Manresa, Marc Aloy, de la degana de la Facultat de Ciències de la Salut, Mireia Torralba, del darrer director dels estudis, Gonzalo Lorza, i de la directora actual i exalumna d'UManresa, Júlia Jubany. La cloenda anirà a càrrec del rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños.

L'assistència a la commemoració està limitada a les persones amb invitació, però es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube d'UManresa.

25 anys i quatre edificis

Els estudis de Fisioteràpia a Manresa es van començar a impartir l'any 1998. La docència va iniciar-se a les instal·lacions de la Clínica de Sant Josep de Manresa. Dos anys després, els estudis es van traslladar a un local de la carretera de Cardona. Va ser l'any 2002 quan la institució va centralitzar tots els estudis a l'edifici de l'avinguda Universitària, l'actual FUB1. El darrer trasllat es va fer l'any 2019, quan es va rehabilitar una de les naus de l'antic Escorxador per centralitzar-hi l'activitat teoricopràctica dels estudis.

De diplomatura a grau i de la UAB a la UVic-UCC

Els estudis de Fisioteràpia a Manresa van ser una diplomatura fins l'any 2010. A partir d'aquell any, la diplomatura es va adaptar a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es va convertir en grau universitari. Entre d'altres canvis, els estudis van passar de tenir una durada de tres anys a quatre.

Un altre dels canvis importants que han viscut els estudis va ser el canvi d'adscripció. L'any 2014, la Fundació Universitària del Bages i la Fundació Universitària Balmes van signar l'acord federatiu que va donar lloc a la creació de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Això va comportar la transformació de l'antiga Escola Universitària de Ciències de la Salut en la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa i que la titulació, fins llavors adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona, fos una titulació de grau de la UVic- UCC.

Un altre dels punts d'inflexió dels estudis va ser l'arribada d'un gran nombre d'estudiants francesos interessats en fer estudis de Fisioteràpia perquè tenen moltes dificultats per cursar-los al seu país . En aquests moments, el 69% de les persones que estudien el grau a UManresa són del país veí.

Dos directors i una directora

El primer director dels estudis va ser Alfons Mascaró, que l'any 1998 era fisioterapeuta del Bàsquet Manresa. L'any 2001 li va agafar el relleu Gonzalo Lorza, que va deixar el càrrec el passat mes de setembre per jubilar-se. Actualment, la direcció dels estudis està en mans de Júlia Jubany, que va formar-se com a fisioterapeuta a UManresa.