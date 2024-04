L'Avinent Manresa queda setè al Campionat de Catalunya i podria baixar

L'equip absolut de l'Avinent Manresa ha tingut una actuació molt discreta al Campionat de Catalunya de clubs d'atletisme en categoria A i ha ocupat una setena posició final que el deixa a expenses de la recomposició d'una possible nova estructura de competició per a la propera temporada que ha de decidir properament la comissió de clubs de la Federació Catalana d'Atletisme, per saber si es mantindrà a la màxima categoria o baixarà.

L'Avinent Manresa s'ha presentat a la segona jornada del Campionat amb moltes absències que l'han portat a tenir aquesta actuació. La classificació final ha estat FC Barcelona, Cornellà Atlètic, L'Hospitalet Atlètic, AA Catalunya, Aldhara Lleida, U. Colomenca Atlètic, Avinent Manresa i CA Tarragona.

Tot i així, cal destacar el triomf de la quatrecentista internacional Laura Bou en els 400 metres llisos amb 54"25; les terceres posicions de Ainhoa Martínez en el concurs de pes amb 12,54 metres i del tanquista Biel Diaz en els 110 metres tanques amb uns ventosos 24"94, i les quartes posicions del migfondista Yassin L'Aziri en uns tàctics 1.500 metres amb un registre de 4'04"87, de la saltadora Laura Clemente en perxa amb 3,60 metres, i de la llançadora Aisha Mariche en jabelina llançant fins a 35,92 metres.