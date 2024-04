El Baxi Manresa buscarà contra l'Andorra la victòria que li permeti continuar a dalt

El Baxi Manresa continua la seva lluita per acabar la fase regular de la Lliga Endesa dins la zona de play-off rebent la visita del Morabanc Andorra (dissabte, 18.00h. Movistar Deportes). És una bona oportunitat per als de Pedro Martínez d'aferrar-se a la zona noble de la classificació. Un triomf seria una gran passa endavant i ho seria encara més si la combinatòria els rema a favor. Aquest cap de setmana, el Baskonia es desplaça a la pista de l'Unicaja Màlaga i el València Bàsquet rep el Lenovo Tenerife.



El Nou Congost penjarà una setmana més el cartell de "no hi ha entrades". Des de principis de setmana a la web del club no apareix l'enllaç per comprar-ne. L'afició porta dies mobilitzant-se i per aquest dissabte ha organitzat una fan zone a l'exterior de cal Xavi amb la col·laboració de l'establiment a partir de la una del migdia. Hi haurà ambientació musical i batucada per amenitzar l'espera. I qui ho vulgui podrà fer un mos. Fa dies es van posar a la venda uns packs que incloïen entrepà, patates fregides i beguda a 7,5 euros. Després, tots junts aniran cap al pavelló fent un animada rua. La convocatòria també comportarà afectacions en el trànsit.

Pedro Martínez comptarà una setmana més amb tota la plantilla i, per tant, haurà de descartar un jugador dels tretze que té. El tècnic del Baxi Manresa admet una certa pressió ja que el seu equip és qui més si juga a nivell de classificació i també "perquè a casa no som tan sòlids. En canvi, a fora tenim més bon feeling perquè hem aixecat partits". Pedro Martínez demana el suport dels aficionats en un partit que "en un 99% de possibilitats es decidirà en un cara o creu".

Sobre el Morabanc Andorra, l'entrenador del Baxi Manresa en comenta que "m'agrada com juga. Penso que han tingut un punt de mala sort perquè han perdut partits en què han competit bé. També és un equip amb rols molt definits com els de Montero, Harding, Tyson, Maric..."

El Morabanc Andorra ocupa el tretzè lloc de la Lliga Endesa amb deu partits guanyats i dinou de perduts. Els andorrans arriben al Nou Congost amb la feina gairebé feta. Tenen tres victòries de marge sobre la zona de descens i no sembla que hagin de patir en aquest aspecte. Mirant amunt, tampoc tenen massa opcions de lluitar per les places europees. Fora de casa, el Morabanc Andorra passa per un mal moment. La última victòria a domicili data del 28 de desembre de l'any passat a Saragossa. Aquesta mala dinàmica no ha desanimat una afició que també crea la seva pròpia Marea Tricolor. S'espera un centenar llarg de seguidors andorrans a les graderies del Nou Congost.

Jean Montero és el gran reclam del Morabanc Andorra. El jove dominicà va arribar amb la temporada ja començada i des del primer moment s'ha convertit en un jugador indispensable per a Natxo Lezkano. Montero és el jugador que més pilotes recupera, amb 1,9 per partit, el segon jugador més ben valorat, amb un 19,5 i el quart màxim anotador, amb 15,1 punts per partit. Natxo Lezkano, tècnic del Morabanc Andorra no pensa en la classificació i pensa en aquest cap de setmana de forma aïllada. Demana concentració als seus jugadors i intentar perdre el mínim de pilotes. Del Baxi Manresa en comenta que "és l'equip que més m'agrada. És difícil aturar la seva velocitat. Si fas una cistella penses que pots baixar a defensar relaxat i, en canvi, quan te n'adones són ells que te l'han feta". Felipe dos Anjos podria reaparèixer després de tres partits fora de combat.

Emilio Pérez Pizarro, Carlos Cortés i David Sánchez Benito són els àrbitres designats per xiular el partit.