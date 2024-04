La Marea Vermella ambienta el Baxi Manresa - Morabanc Andorra cinc hores abans del partit

Una part dels aficionats més incondicionals del Baxi Manresa s'han concentrat aquest dissabte a l'exterior del Frankfurt Cal Xavi per escalfar motors abans del duel que l'equip bagenc contra el Morabanc Andorra. La terrassa exterior s'ha omplert amb un centenar llarg de persones que han pogut fer un mos abans de desplaçar-se cap al Nou Congost.

L'espera s'ha amenitzat amb cançons emblemàtiques com el We are the campions, Dragostea i la cançó que el grup manresà Falcon & Firkin va compondre després de la Final Four de Bilbao en homenatge a aquell equip i també a la Marea Vermella. De tant en tant, els seguidors feien sonar els seus bombos i encenien unes bengales per donar més lluminositat a la trobada. Les bengales, com no podia ser d'una altra forma, desprenien full vermell.

Als voltants de les quatre de la tarda, una batucada ha donat l'inici a una rua que ha conduit els aficionats del Baxi Manresa cap al Nou Congost. A mesura que avançava s'hi anava afegint més gent. La rua ha passat per punts emblemàtics de la ciutat com la plaça de Crist Rei o la carretera de Cardona. Cap a les 5 han arribat al Nou Congost on han continuatt cantant fins que hi ha pogut accedir.