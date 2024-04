Més de 280 infants participen a la Lliga Infantil de Judo a Manresa

Més de 280 nens i nenes de 1r a 6è de primària van participar diumenge a la Lliga Infantil de Judo, organitzada per Esport7 al Vell Congost de Manresa, que enguany arribava a la 35 edició.

La pista del Complex Esportiu Vell Congost de Manresa es va condicionar per convertir-se en un gran tatami, amb set zones de competició, per acollir més de 280 infants que competien en sis torns horaris (segons edat, pes i sexe).

Van participar-hi nens i nenes dels clubs Esport7, Club Judo Moià, Osona Judo Club, Club Judo Ripoll, a més d'una quinzena d'escoles de les quatre comarques on aquests clubs imparteixen judo com a activitat extraescolar.

Tots els nens i nenes van poder disputar almenys tres combats, ja que el sistema de competició són lligues entre grups de nens el màxim homogenis possibles. Igualment, tots els participants van marxar amb trofeu o medalla de la competició. L'objectiu de l'acte és completament formatiu i lúdic.

La Lliga Infantil de Judo és un esdeveniment possible no només gràcies al club organitzador, sinó també gràcies a la resta de clubs col·laboradors, tots els professors i monitors d'escoles, a més de les empreses que hi han donat suport: Alastrué Psicòlegs, Tagoya i Aneto; i el grup de judokes de categories superiors i les seves famílies.