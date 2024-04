Musa Sagnia és entre els candidats a millor jugador jove de l'ACB

La Lliga Endesa comença la tria dels jugadors més destacats de la temporada. I, com cada any, ho fa buscant quin és el millor jugador jove de la competició (nascuts l'any 2002 o després). En total, són setze jugadors els que es diputen el trofeu. El Baxi Manresa hi té un representant en la figura de Musa Sagnia. La progressió mostrada pel gambià aquesta darrera temporada l'ha col·locat en aquesta llista on el Joventut de Badalona hi té fins a sis representants. Apart del requisit de l'edat, per poder optar al guardó cal haver jugat la meitat de partits del seu equip o com a mínim tenir una mitjana de deu minuts en pista.

El premi s'escollirà amb els vots que surtin dels divuit capitans de la Lliga Endesa, que donaran 3,2 i 1 punt als jugadors que escullin, dels divuit entrenadors amb els mateixos barems, d'un jurat de 51 periodistes, els vots dels quals valdran una tercera part dels de jugadors i entrenadors i el vot popular dels aficionats que donarà a cada finalista els mateixos punts que percentatge de suport tingui dins aquest apartat amb un màxim de 51 punts. Com a màxim es podran aconseguir 204 punts.

Paral·lelament també es farà la votació per designar el millor quintet jove de la temporada on també votaran capitans, entrenadors, periodistes i aficionats.

Sagnia ha participat en els 29 partits que ha disputat el Baxi Manresa aquesta temporada amb una presència en pista de 20 minuts i 12 segons. Les seves mitjanes són de 5,1 punts, 4 rebots, 0,6 assistències, 0,7 taps i una valoració ACB de 6. A les darreres jornades s'ha especialitzat en taponar jugadors molt més alts com Walter Tavares, que amida 19 centímetres més, i Artem Pustovyi, que el supera per 18.