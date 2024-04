El Baxi Manresa organitza un autobús per anar a Saragossa

El Baxi Manresa no vol estar sol al partit que jugarà el proper dissabte 4 de maig al Pavelló Príncep Felip de Saragossa contra el Casademont Saragossa. Per aquest motiu, el club bagenc ha decidit organitzar un autobús per donar suport a l'equip.

El preu inclou el desplaçament fins a la capital aragonesa i l'entrada per veure el partit per un total de 45 euros. La sortida serà des del Nou Congost al matí i la tornada un cop acabi el partit. Les persones interessades han de trucar al telèfon 93 872 15 03 en horari d'oficina.