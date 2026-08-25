Obituari Baltasar Fonts Barrachina 26 d’agost de 2026 Ha mort a Moià al'edat de 63 anys. Obituari de Baltasar Fonts Barrachina - 25/08/2026 · Obituaris · Manresa SeccionsÚltimes notíciesAgendaSocietatCulturaPolíticaEconomiaSuccessosEsportsEntrevistesReportatgesContingut patrocinatOpinióObituarisCarretera i MantaTerritoriCardonaMoiàSant Fruitós de BagesSant Joan de VilatorradaSantpedorSant Vicenç de CastelletSúriaMultimèdiaFotogaleriesVídeosPòdcastsDadesNewslettersTemàticsImpacteNextViure béCriarEl món de la teleEdicionsCatalunyaBaix MontsenyBerguedàCamp de TarragonaGarrotxaGironaGranollersLleidaOsonaRipollèsRubíSabadellSant CugatSolsonaTerrassaTerres de l'Ebre Iniciar Sessió Subscriu-t'hi Newsletter close Alta Newsletter Seleccioneu les newsletters que més us interessen i feu clic a 'Continuar'. En donar-te d'alta acceptes la política de privacitat. Els temes del Bages i del Moianès, cada matí per Pere Fontanals Bon dia Manresa Continuar close Iniciar sessió Iniciar Sessió Has oblidat la contrasenya? No tens compte a Manresa? Crea'n un gratis close Crear compte Periodisme en català, gràcies a una comunitat de gent com tu He llegit i entenc la política de privacitat Crear compte Recuperar contrasenya Introdueix l’adreça de correu electrònic amb la qual accedeixes habitualment i t’enviarem una nova clau d’accés. Recuperar contrasenya close