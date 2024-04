Alcaldes, regidors i militants de Junts al Bages han assistit aquest dissabte a l'acte de Carles Puigdemont a Banys i Palaldà, a la Catalunya Nord, amb el món local de Junts de diferents municipis del país.

A l'acte, el cap de llista de Junts+, Carles Puigdemont, ha assegurat que el 12 de maig "Catalunya no pot ser el flotador del PSOE" i per això ha defensat que "no hem vingut a reflotar el PSOE, hem vingut a aixecar Catalunya, no hem vingut a reflotar un partit que s’enfonsa. Quan Salvador Illa diu girar full, vol dir abaixar la persiana".

Per això ha insistit en què "cal un nou començament per evitar que la nació desaparegui. A part de les receptes clàssiques, el que cal és lideratge, coratge, determinació, resiliència, autoestima de país i moral de victòria", ha assegurat, que ha fet una crida a abandonar el "derrotisme", perquè "ens volen condemnar, perquè saben que desmobilitzant i desanimant la gent, el país és menys exigent".

Per altra banda, el secretari general Jordi Turull ha reclamat que cal lideratge davant les institucions catalanes per fer front a reptes tan importants com la sequera: "tant si sou de Junts com si no ho sou, des dels municipis sobretot reclameu lideratge i fermesa al capdavant de la Generalitat i no algú que passi la patata calenta als ajuntaments amb temes com la sequera. El 12 de maig Catalunya necessita algú que no amagui els problemes".

Finalment Turull ha fet una crida a votar aquestes eleccions "per Catalunya, per la nació, pel prestigi, pel lideratge, per l’autoestima, tothom a votar el president Puigdemont".

El Bages, al costat de Carles Puigdemont

L'acte, dinamitzat pel regidor del grup manresà de Junts, Salva Racero, ha comptat amb la participació desenes de persones de la comarca, com l'alcalde de Sant Vicenç de Castellet, Dani Mauriz, l’alcalde de Marganell, Ramon Costa, l’alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola, Anna Llobet, el cap del grup municipal de Junts Manresa, Ramon Bacardit, el vicepresident segon del Consell Comarcal del Bages, Eduard Mata, i els regidors de gran part de la comarca representant el seu municipi.

L'acte de precampanya amb el món local també ha comptat amb la participació de David Saldoni, número 14 per la demarcació de Barcelona, Clàudia Cots, número 29, i Mireia Traveria, número 75.