Aquest dimecres es presenta el llibre de les psicòlogues d'Althaia i els millors cuiners del país

L'Espai Plana de l'Om de Manresa serà, dimecres 10 d'abril a les 7 de la tarda, l'escenari de la presentació de Cuinant les nostres emocions a foc lent, el llibre solidari que acaben de publicar un grup de psicòlogues de la Fundació Althaia amb la col·laboració dels millors cuiners de Catalunya. L'acte comptarà amb la participació de les psicòlogues autores del llibre i també d'una representació dels cuiners que han pres part en la iniciativa.

La presentació, oberta a tota la ciutadania, s'iniciarà amb una taula rodona per donar conèixer algunes de les interioritats del projecte. Hi participaran Antònia Raich i Yolanda Martínez, psicòlogues autores del llibre, que conversaran amb tres dels cuiners que han pres part en el projecte. Per una banda, Benvingut Aligué, cuiner jubilat i actual president del Rotary Club de Manresa-Bages, que ha estat una de les ànimes del llibre. Per l'altra, Ivan Margalef, xef executiu del restaurant l'O de Sant Benet de Bages, guardonat amb una estrella Michelin, i Jordi Llobet, cuiner que actualment dirigeix l'Espai gastronòmic Jordi Llobet.

En una segona part, les sis psicòlogues autores del llibre –M. Cruz Crespo, M. Jesús Creus, Dominica Díez, Yolanda Martínez, Antònia Raich i Rosa Tejedor– llegiran fragments de la publicació i parlaran sobre diferents emocions, com per exemple la gratitud, la ira, la por, la vergonya i la tristesa. Serà un tastet del llibre en forma de menú. D'aquesta manera, la presentació seguirà l'estructura de la publicació, que inclou uns entrants, uns plats principals i unes postres, a més d'un apartat anomenat Aperitiu i un altre que s'ha batejat amb el nom de Per acompanyar.

En l'acte intervindrà també Àurea Autet, directora de Salut Mental de la Fundació Althaia, que parlarà sobre el nou projecte de mecenatge de la institució que té per objectiu aconseguir fons per a la recerca i millorar l'atenció de l'àrea de Salut Mental. En aquest sentit, els beneficis que es generin amb la venda del llibre es destinaran a aquest nou projecte.

Cuinant les nostres emocions a foc lent compta amb la participació dels xefs més reputats de Catalunya. Es tracta de 29 cuiners, la majoria dels quals reconeguts amb estrella Michelin. En concret: Albert Adrià, Ferran Adrià, Benvingut Aligué, Arnau Bosch, Rubén Campos, Mateu Casañas, Joel Castanyé, Oriol Castro, Jordi Cruz, Jaume Font, Carles Gaig, Marc Gascons, Nandu Jubany, Adrià Juncà, Jordi Llobet, Ivan Margalef, Ada Parellada, Xavier Pellicer, Paco Pérez, Fina Puigdevall, Joan Roca, Jordi Roca, Josep Roca, Oriol Rovira, Carme Ruscalleda, Javier Torres, Sergio Torres, Jordi Vilà i Eduard Xatruch.

El llibre es pot trobar a Llibres Parcir de Manresa, que ha editat el llibre, així com al quiosc de l'Hospital Sant Joan de Déu i al taulell d'admissions del CSAM d'Althaia. També a altres llibreries d'arreu de Catalunya.