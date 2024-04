Comencen les obres de rehabilitació i conservació del Parc Francesc Viñas de Moià

S'inicien les obres de rehabilitació i conservació del Parc Municipal Francesc Viñas de Moià, també conegut com el Jardi de Cal Cristo. L'acció té la voluntat de renovar i restaurar el parc municipal, i consolidar-lo com un bé immoble de notable valor cultural, a més de posar-lo en valor i divulgar el seu patrimoni i història. No es pretén fer una rehabilitació general o extensa i profunda, sinó recuperar els elements malmesos o vegetació perduda.

Els treballs es van dividir en dos projectes, un de rehabilitació i un de manteniment i conservació, per poder optar al màxim de finançament a través de les convocatòries d'ajuts de la Generalitat de Catalunya. Aquesta setmana s'han iniciat els treballs del primer dels projectes Rehabilitació del Parc Municipal Francesc Viñas de Moià, que es preveu que finalitzin abans de la celebració de la Festa Major de Moià 2024.

Noves xarxes de subministraments i manteniment dels elements emblemàtics

Pel que fa als primers treballs de rehabilitació -emmarcats en el primer projecte- consisteixen en la renovació total de la xarxa elèctrica, d'aigua, de clavegueram i de telecomunicacions i la realització d'un paviment a la façana posterior de l'edifici de Cal Cristo, inspirada en la que es va fer el 1930 per l'entrada de la Biblioteca. A més, es dissenyaran i col·locaran cartells de divulgació del parc per promoure la seva importància històrica i patrimonial. Pel que fa a la jardineria, en paral·lel a aquests treballs, es desenvoluparan els parterres i plantaran arbres per consolidar les formacions existents. Aquest projecte té un pressupost d'execució de 331.901,23 euros i està subvencionat amb 165.530 euros per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura.

Per altra banda, en les pròximes setmanes començaran també els treballs de manteniment emmarcats en el segon projecte Conservació i manteniment del Parc Municipal Francesc Viñas de Moià. Tenen la voluntat de consolidar i millorar les condicions del seu estat, millorar la qualitat paisatgística i ornamental i facilitar el manteniment dels elements més emblemàtic, ornamentals o significatius. Es faran els treballs d'obra associats a murs i elements arquitectònics, portes i baranes, i es construirà i fixarà una barana de tronc d'acàcia a tot el límit de la zona senyorial. Alguns dels elements més emblemàtics - el Colomar, la Miranda, la Caseta de Cignes i el Mirador- requereixen revisió i tractament de l'estructura de fusta interior de les teulades, repàs d'arrebossats i pintura. Pel seu finançament, aquest projecte també ha rebut una subvenció de la Generalitat de Catalunya per un import de 59.290 euros, que cobreixen una part del pressupost total d'execució de les obres, de 311.901,23 euros.

Importància històrica i patrimonial

En els seus inicis -la dècada de 1860- el parc era propietat de Josep Coma, empresari que va decidir construir un gran jardí per al gaudiment personal i com a element de distinció i representació del seu nivell econòmic i de poder. A partir del 1890, tant la casa com els jardins cauen en un estat d'abandonament i després de la mort de Coma, el parc passa a propietat de l'Escola Pia. Aquesta, al no saber-li donar una utilitat definida, el lloga com a casa d'estiueig a una família suïssa. Es a partir d'aquell moment, quan s'inicien diferents actuacions al jardí creant nous espais, recorreguts i elements constructius per un ús exclusivament privat. No és fins al 1935, que el parc passa a titularitat municipal amb la compra de la finca per part de l'Associació Pro-Monument a Francesc Viñas, formada per perpetuar la memòria i l'obra del gran tenor moianès. D'aquesta manera, el jardí es converteix en un espai social, de festa i d'activitat popular.

La seva importància històrica i patrimonial va comportar que el gener del 2022, l'Ajuntament de Moià, aprovés l'acord de declarar el Parc Municipal Francesc Viñas com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) i la seva inclusió al catàleg del patrimoni cultural català. Aquest fet ha permès rebre les dues subvencions que ajudaran a fer possible la rehabilitació del parc.