La consellera d'Educació, Anna Simó, visita l'Escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa

La consellera d'Educació, Anna Simó, ha visitat aquest dimecres l'Escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa, juntament amb l'alcalde de la població, Eloi Hernàndez. L'escola disposarà d'uns edificis nous, que substituiran gran part de l'actual i serviran per ampliar la superfície del centre.

L'actuació es durà a terme en diverses fases. La primera està coberta per un conveni entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament de la localitat per un valor de 2.925.116,32 euros, dels quals la Generalitat n'aportarà un màxim de 2.632.604,72 euros. Servirà per finançar l'enderrocament de gran part de l'equipament actual i la construcció d'uns nous edificis que en substituiran els usos: es construirà un nou aulari, es traslladarà el mòdul prefabricat que dona servei en l'actualitat, es construirà el cos que acollirà el gimnàs i la sala polivalent, i s'habilitarà un nou accés a l'escola.

En una segona fase, ja sostinguda únicament amb fons propis del Govern, que hi aportaria uns 500.000 euros, el Departament té la voluntat de construir l'edifici que acollirà l'administració i uns porxos que comunicaran els diferents edificis nous. En una última fase, també finançada pel Govern, s'adequarien els edificis ja existents, canviant-ne la fusteria i els aïllaments tèrmics.

Durant la visita, la consellera ha assegurat que "en un parell d'anys, no gaire més enllà, tindrem la part més important feta. Hi ha hagut una implicació del Departament d'Educació, però sense aquest conveni i la part tan important que ha assumit l'Ajuntament a nivell de recursos, no seria realitat. Crec que aquí hi haurà una escola nova i única".

En el transcurs de la jornada, la consellera Simó també ha visitat l'Institut Pere Vives i Vich d'Igualada, on ha recorregut les instal·lacions, que també acullen el Centre de Formació d'Adults Anoia, i s'ha reunit amb les direccions dels centres educatius de la comarca de l'Anoia. Posteriorment, s'ha desplaçat a Calaf, on ha visitat l'Escola Alta Segarra i s'ha reunit amb les direccions de l'Alta Segarra. Després de visitar Fonollosa, Simó es reuneix aquest dimecres a la tarda amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloy.