La Diputació elabora un estudi per conèixer la disponibilitat d'aigua al Bages

La Diputació de Barcelona ha elaborat un estudi per conèixer la disponibilitat dels recursos hídrics que té el Bages per poder abastir d'aigua potable a la població. L'estudi analitza la situació de tots els municipis i caracteritza l'estat de cada població en termes d'abastament amb el símil d'un semàfor -verd, taronja i vermell- i es plantegen propostes d'actuació a curt o mig-llarg termini. Entre aquestes hi ha la construcció de noves captacions, millores de rendiment, redacció de plans directors, entre d'altres. El document destaca que en molts municipis el balanç hídric és positiu a nivell anual però negatiu a nivell diari. Per això conclou que "seria necessari incrementar la concessió màxima diària per fer front a les demandes punta".

Algunes de les propostes que ha fet la Diputació de Barcelona en l'estudi -que ha entregat al Consell Comarcal del Bages- són la realització d'estudis de captacions, la redacció de plans directors, la construcció de noves captacions, estudiar mesures d'eficiència hídrica en el sector industrial, millores de rendiment en la xarxa i estudiar possibles connexions entre xarxes d'abastament existents.

Segons aquest estudi, l'any 2022 un 20% de l'aigua disponible a la comarca va ser subterrània i un 80% superficial. En l'escenari del 2040 i tenint en compte el canvi climàtic i les dades analitzades, l'estudi conclou que el balanç entre els volums d'aigua captats i la demanda "continuarà sent positiu i amb molt de marge", tot i que "hi haurà municipis que necessitaran incrementar els seus recursos" En canvi, assegura l'estudi, n'hi haurà d'altres que "tenen concessions molt per damunt dels seus consums actuals i futurs estimats".

L'estudi destaca el fet que en molts municipis el balanç hídric és positiu a nivell anual però negatiu a nivell diari. Això significa que les concessions anuals són suficients, però conclou que "seria necessari incrementar la concessió màxima diària per fer front a les demandes punta".