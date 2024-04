Diumenge s'inaugurarà el primer projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús en sòl públic de Manresa

Després d'un llarg recorregut d'impuls, la cooperativa La Raval inaugurarà aquest diumenge a les 12 del migdia a la plaça Hospital de Manresa, el seu projecte d'habitatge cooperatiu. El projecte va néixer el 2017 amb l'objectiu de crear un espai intergeneracional de suport mutu al Centre Històric de Manresa, amb la voluntat de sumar a la seva revitalització urbana.

La inauguració serà una jornada festiva on es podrà visitar l'edifici i es farà l'entrega de claus a les divuit unitats de convivència de la cooperativa. També hi haurà parlaments de La Raval, dels equips tècnics que han participat en la promoció (La Dinamo i Lacol), de Coop57 com a servei financer ètic que ha permès el finançament del projecte i l'Ajuntament de Manresa per l'aposta política pel model d'habitatge cooperatiu i la cessió del sòl.

Cooperativa d'habitatge intergeneracional

La Raval va néixer el 2017 amb l'objectiu de proveir als seus socis d'un habitatge digne i assequible a través de la propietat col·lectiva i la cessió d'ús, contribuint al creixement del sector de l'habitatge cooperatiu. Des de l'inici, la cooperativa va apostar per construir una comunitat centrada en les persones, teixint alternatives que s'allunyessin de l'individualisme i l'aïllament social a través d'una composició heterogènia del grup i un model de vida de suport mutu i intercanvi entre generacions.

El sòl va ser cedit per l'Ajuntament de Manresa a partir d'un concurs públic el 2019 que va atorgar el dret de superfície a la cooperativa durant 75 anys. El model d'habitatge cooperatiu té un gran interès públic, ja que contribueix a ampliar el parc públic d'un municipi, afavoreix l'apoderament i l'organització comunitària, promou l'enfortiment de xarxes de solidaritat i suport mutu i impulsa l'economia social i solidària al territori.

Una de les característiques clau de La Raval és que és un projecte que a més de construir habitatge assequible i sense ànim de lucre, també contribueix a rehabitar el Centre Històric de Manresa, mitjançant la construcció d'un projecte obert al barri i als veïns i treballant amb entitats del territori.

La cooperativa està acompanyada tècnicament per La Dinamo Fundació com a gestora del projecte, els arquitectes de la cooperativa Lacol, La Ciutat Invisible en l'àrea jurídica i econòmica i Arrevolt en l'execució de l'obra.

L'edifici ha estat dissenyat de forma participada pels socis de La Raval i compta amb divuit habitatges d'una a tres habitacions i tot un seguit d'espais comunitaris des de la planta baixa fins a la coberta amb més de 170 m2 entre cuina-menjador, sala polivalent, bugaderia i sala d'usos múltiples, que han de permetre una vida més col·lectiva.

L'element clau del projecte és el petit pati central que connecta totes les plantes i esdevé el cor de la cooperativa, a part de funcionar com un gran recuperador de calor passiu. Les mesures bioclimàtiques i les instal·lacions centralitzades de producció d'ACS i clima permeten obtenir un alt confort tèrmic amb el mínim consum energètic.

L'edifici s'ha dissenyat amb paràmetres bioclimàtics per aconseguir una baixa demanda energètica gràcies a la seva compacitat i gran inèrcia tèrmica per a l'hivern i una gran ventilació creuada per a l'estiu. S'han construït façanes ceràmiques revestides amb un aïllament continu de suro i calç que elimina tots els ponts tèrmics. Les instal·lacions tèrmiques són totalment centralitzades amb aerotèrmia i terra radiant, amb una gran producció d'energia fotovoltaica.

Afectacions al trànsit per la celebració

Aquest diumenge de les 11 del matí a les 6 de la tarda, amb motiu de la festa d'inauguració La Raval SCCL cooperativa d'habitatges a la plaça Hospital i organitzada per La Raval SCCL, hi haurà diverses afectacions al trànsit.

Puntualment, es tallarà el trànsit de vehicles de la plaça Hospital i carrer Hospital, entre el carrer Sant Salvador i el carrer Sant Andreu. Quan es talli el trànsit de vehicles a la plaça Hospital l'accés de vehicles al carrer Remei de Dalt (Hospital i Residència de Sant Andreu) es farà pel carrer Reparadores (invertit de sentit de circulació) i sortida per la plaça del Remei.