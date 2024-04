Manresa acollirà un cap de setmana de formació sobre models d'educació anticapitalistes

Esplais Catalans - Esplac celebrarà aquest cap de setmana a Manresa la desena edició de l'Escola d'Esplac, l'espai de formació anticapitalista. Enguany, es durà a terme a l'Espai Jove Joan Amades, on es realitzaran ponències, formacions i debats aterrats a la temàtica.

El cap de setmana formatiu, que preveu l'assistència d'un centenar de persones entre monitors, dirigents de l'entitat, sòcies i socis i persones externes vinculades a l'associacionisme educatiu, vol convertir-se en un espai de reflexió a voltant de l'esplai com a agent educatiu anticapitalista.

Per il·lustrar les jornades es comptarà amb tres ponències, dues introductòries i una final a càrrec de David Fernández, Mònica de la Torre i l'Escola Popular de Manresa. Sota els títols El capitalisme en el punt de mira, El paper de l'assemblearisme en el sistema neoliberal i Eduquem en l'anticapitalisme: pedagogia crítica, popular i emancipadora es crearan marcs teòrics al voltant del sistema capitalista i s'originaran debats per tal de respondre a qüestions diverses. Entre elles, quina és la manera en què s'articula el capitalisme a l'esplai, quines eines es tenen per fer-li front o a quines situacions es veuen monitores i monitors abocades a perpetuar de manera inconscient des de l'educació no formal.

Les dues ponències inicials seran obertes a tota la ciutadania que hi vulgui participar i es realitzaran a l'exterior de l'Espai Jove Joan Amadas el dissabte de 2/4 d'11 del matí a les 2 del migdia.

La jornada de dissabte conclourà amb tallers formatius per a les persones inscrites, gestionats per Versembrant, Gil Hortal i la PAHC Bages. En ells s'exposarà, a partir de les realitats i experiències pròpies, diferents maneres d'abordar el capitalisme i d'educar en l'alternativa des de l'esplai, tal com reconeix el lema de l'edició d'enguany de l'Escola d'Esplac.

Per acollir aquesta nova edició de l'Escola d'Esplac, es comptarà també amb la participació de diversos agents locals de la ciutat de Manresa com la PAHC Bages, l'Escola Popular de Manresa o Tigre de Paper, que junt amb altres editorials com Descontrol o Pol·len Edicions, exhibiran durant tot el dissabte diversos llibres per a infants, joves i adults que aborden les conseqüències del capitalisme en diferents àmbits.

El cap de setmana formatiu comptarà amb altres activitats autogestionades com una exposició participativa sota el nom Post-capitalisme: tracem futurs desitjables d'on es volen extreure conclusions sobre l'Escola d'Esplac per aplicar a l'esplai.