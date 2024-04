Mor Salvador Farrés als 103 anys, l'últim «biberó» de la Catalunya Central

Aquest dimarts ha mort a l'edat de 103 anys el manresà Salvador Farrés Oliveras, el darrer membre de la lleva del Biberó de la Catalunya Central i un dels darrers de Catalunya, segons ha informat l'Associació Memòria i Història de Manresa.

Farrés va néixer a Manresa el 4 de setembre de 1920, tenia disset anys quan el van mobilitzar per anar al front amb l'exèrcit de la República, va ser un d'aquells milers de joves catalans a qui la guerra va robar la joventut sinó la vida. Farrés va ser dels que va tenir sort i va poder tornar a casa. Marxava de Manresa el 27 d'abril de 1938 i no tornaria lliure d'armes fins el 5 d'octubre de 1945; en total set anys i mig entre la guerra, el camp de presoners i el servei militar obligatori a l'exèrcit franquista.

"Una guerra és molt dolenta, però més dolenta és una guerra civil", va dir en una entrevista per al portal Memòria.cat durant el 2019 juntament amb altres nou biberons bagencs més.

L'epopeia de Salvador Farrés va començar al poble de Taús, l'Alt Urgell, va passar pel cap de pont de Serós "on tots els que pujaven, s'hi quedaven"; va fer cap al front de l'Ebre i el van fer presoner a la Bisbal de Falset. Del Priorat cap al camp de presoners franquista d'Astorga d'on en va sortir l'11 de març, però se'l van quedar per fer de soldat.

Salvador Farrés participava en la trobada anual commemorativa de la batalla de l'Ebre a la cota 705 de la Serra de Pàndols, Terra Alta, que es fa cada 25 de juliol i on s'homenatja els milers de soldats morts en la contesa. A les dues darreres edicions va ser l'únic biberó que hi va poder ser present. En la darrera edició de 2023, Farrés encara va assistir a l'acte on va coincidir amb un grup de joves, la majoria de disset anys, que participaven en una experiència de neteja i descoberta de restes de la guerra civil a la zona i que van quedar impressionats amb el testimoni de Farrés: un avi centenari que tenia la mateixa edat que ells quan fou cridat a files.

Salvador Farrés, com la resta de biberons bagencs supervivents va ser homenatjat a l'Ajuntament de Manresa el desembre del 2018. D'altra banda, el cineasta manresà Enric Roca Carrió va produir un documental, titulat Belles fulles de tardor, sobre la relació entre Salvador Farrés i Joan Cals.