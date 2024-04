La projecció d'«Apunts en blanc» sobre la sordesa a la universitat omple a Manresa

L'Auditori de l'Espai de la Plana de l'Om de Manresa s'ha omplert de públic aquest dimecres en la jornada de sensibilització per a una universitat accessible a l'alumnat amb sordesa que ha inclòs la projecció del documental Apunts en blanc, un projecte liderat per joves universitaris amb sordesa que amb les seves veus volen fer visible allò que no es veu.

L'acte, organitzat per CREDA Catalunya Central, ha començat amb l'actuació musical de Leila Zhiyan Zhang i Edgar Soler, i ha continuat amb la presentació de la Xarxa d'Estudiantat Universitari d'ACAPPS, amb Raquel Díez, responsable de l'àrea d'Aliances, Participació i Voluntariat d'ACAPPS.

Abans de la projecció del documental, Joana Comellas, cocreadora d'Apunts en blanc, n'ha explicat el procés, i finalment se n'ha fet el visionat i el posterior col·loqui amb el públic assistent.