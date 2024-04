Sant Fruitós tala cinc exemplars de pi al Bosquet que estaven afectats per la plaga tomicus

Aquesta setmana, l'Ajuntament de Sant Fruitós ha iniciat els treballs de tala de cinc exemplars de pi, dins el parc del Bosquet, que estaven afectats per una plaga anomenada tomicus, un gènere de petits escarabats que es nodreixen de la fusta dels arbres i dipositen els seus ous dins la seva escorça creant galeries interiors que debiliten l'exemplar.

Aquesta plaga és força comuna en zones forestals de pinedes i la seva detecció precoç, i la posterior tala dels exemplars afectats, és l'única via de solució per tal que no s'estengui cap a altres arbres.

Aquesta afectació, juntament amb les temperatures extremes, la manca d'aigua i les restriccions de reg a les zones verdes han estat els factors d'aquesta afectació, segons l'empresa que gestiona els parcs i jardins del municipi .

L'Ajuntament té prevista la plantació de cinc espècies de roure en substitució d'aquests pins que s'han retirat.