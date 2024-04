Sant Fruitós licita la construcció del parc del Pla del Puig

El govern municipal de Sant Fruitós de Bages ha licitat el projecte de construcció del parc del Pla del Puig que preveu un jardí amb diverses espècies d’arbres i d’arbustos i parts amb sauló, una àrea d’esbarjo amb paviment de formigó i diversos jocs infantils a la zona de la pèrgola metàl·lica que separava dos conjunts de barracons de les instal·lacions provisionals de l’escola del mateix nom.

En un comunicat, el grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Sant Fruitós ha celebrat l'anunci de licitació d'aquestes obres tot recordant que "a l’abril de 2023, el govern municipal liderat per ERC va fer el projecte de construcció del parc del Pla del Puig amb la previsió de licitar-lo i executar-lo durant el mateix 2023, i va reservar la partida pressupostària necessària per fer-ho".

Alhora, els republicans han volgut recordar que el govern actual de Gent fent Poble "va deixar de banda aquest projecte", i tot i que ara l'han recuperat, lamenten que, mentrestant, "s'hagi endarrerit un any innecessàriament". Per avançar feina, ERC demana que els arbres i arbustos "siguin plantats entre el novembre d’aquest any i el març de l’any que ve, per tal de facilitar-ne l’arrelament i estalviar aigua de reg".

El parc del Pla del Puig i el seu aparcament han d’ocupar un solar públic de 5.000 m2 on durant molts anys hi va haver gran part de les instal·lacions provisionals de l’escola del Pla del Puig, de les quals se'n conserva una pèrgola metàl·lica que separava dos conjunts de barracons. Aquesta pèrgola fa ombra, serveix d’aixopluc i comunica l’entrada de l’escola amb el solar i amb la parada de l’autobús; per això es va conservar.

Està previst que, al voltant de la pèrgola, s'hi construeixi un jardí amb diverses espècies d’arbres i d’arbustos i parts amb sauló, una àrea d’esbarjo amb paviment de formigó i diversos jocs infantils. L’aparcament, que té 98 places, ja el va deixar operatiu -però no acabat- la Generalitat.