Sant Joan posa en funcionament dos punts de recàrrega gratuïts per a vehicles elèctrics

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada mitjançant la Regidoria de Medi Ambient i Acció Climàtica i l'àrea de Serveis Territorials obre un nou punt de càrrega de vehicle elèctric gratuït. D'aquesta manera es dupliquen els punts actualment existents. El nou punt es trobava instal·lat des de feia setmanes, però restava pendent obtenir l'autorització de la companyia elèctrica.

Amb l'obertura del nou punt s'aprofita per dur a terme una reubicació i modernització del servei. Els punts de recàrrega ara estan ubicats a l'Aparcament Municipal Catalunya del carrer Vilaseca, fet que facilita l'accessibilitat. A més, els punts passen a ser de càrrega ràpida, fet que comporta una recàrrega més dinàmica i menys esperes.

La nova estació de càrrega per a vehicles elèctrics estrena una altra novetat: funcionarà amb una aplicació al telèfon mòbil que facilitarà l'accés i el seguiment de càrregues realitzades. Concretament, es necessita l'app EVcharge. Tot i que la recàrrega serà gratuïta, per donar-se d'alta s'haurà d'entrar un número de targeta de crèdit, ja que l'aplicació funciona tant en punts de càrrega de pagament com de franc.

Nou Stop&Go

Coincidint amb el trasllat dels punts de càrrega de vehicles s'incorpora un nou punt d'Stop&Go al carrer Major, al costat de la Plaça Major, just a l'espai que ha quedat alliberat. Es tracta d'un espai, nou al municipi, que estarà senyalitzat amb unes icones específiques, amb l'objectiu de facilitar la rotació de vehicles, i que es puguin dur a terme tasques o compres ràpides als establiments amb un màxim de 15 minuts. D'aquesta manera es vol evitar les parades en doble fila, o en espais no permesos, en un carrer que està dissenyat perquè hi tinguin prioritat els vianants.