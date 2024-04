Una seixantena d'alumnes participarà en el Premi Protagonistes del Demà del Rotary Club

El Rotary Club de Manresa-Bages ja ho té tot a punt per celebrar la XXXI edició del Premi Protagonistes del Demà: Doctor Carles Garriga. L'esdeveniment se celebrarà aquest dimecres, 10 d'abril, i comptarà amb la participació de 65 d'alumnes de secundària de les comarques del Bages i el Moianès. El certamen, que compta amb una dilatada trajectòria, té per objectiu promoure l'emprenedoria, el treball en equip, els valors humans i la consciència social dels joves del territori.

El guardó se celebrarà a Les Comes de Súria i seguirà el format habitual. Durant tota la jornada els participants hauran de superar, en equips, unes proves de lideratge, perícia, orientació i valors.

En paral·lel, assistiran a diferents xerrades a càrrec de convidats de nivell. Per una banda, intervindrà Arnau Bosch, cuiner i propietari del restaurant Can Bosch de Cambrils, guardonat amb una estrella Michelin, que pronunciarà la ponència La importància del coneixement de l'ofici a la hora d'emprendre, des del prisma de la restauració. La segona ponència, titulada Com l'empresa tradicional s'adapta a les noves necessitats, anirà a càrrec de Ramon Teixidor, d'Espècies Teixidor. També hi intervindrà Roc Grandia, guanyador del XXVIII Premi Protagonistes del Demà: Doctor Carles Garriga, que parlarà sobre Lideratges, situacions de crisi i resolució de conflictes.

El veredicte es donarà a conèixer al final de la jornada després que els finalistes hagin fet una exposició oral per defensar el seu lideratge. El premi per a l'alumne guanyador consisteix en una estada a un Camp del Rotary a un país europeu.

El premi Protagonistes del Demà, el reconeixement Rotary a la joventut del Bages, va néixer l'any 1991 amb l'objectiu de donar a conèixer l'esperit emprenedor i els valors humans dels més joves. Des d'aleshores, ha tingut una trajectòria creixent i s'ha consolidat com un dels premis amb més prestigi de la comarca. De fet, ha estat un guardó que ha generat tant interès dins mateix del Rotary que l'entitat l'ha exportat a tot l'Estat.