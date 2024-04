El Departament de Territori, a través de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), ha adjudicat aquest dimecres la redacció de l'anàlisi sobre la factibilitat del desdoblament de les línies R5 fins a Manresa i R6 fins a Igualada amb l'objectiu de "millorar la fiabilitat, la resiliència i el temps de viatge". El document inclourà diferents propostes de desdoblament -total o parcial- dels trams Martorell - Igualada i Olesa de Montserrat - Manresa, actualment de via única. L'anàlisi s'ha adjudicat per un import de 85.900 euros i té un termini de redacció de 13 mesos. El document plantejarà un mínim de sis propostes per a cada corredor.

L'anàlisi, explica en un comunicat el Departament de Territori, identificarà diversos escenaris d'explotació de cada corredor (Martorell - Igualada i Martorell - Manresa) i hi farà una proposta de serveis, amb identificació dels punts de creuament i de les necessitats de material mòbil. A partir dels escenaris d’explotació de cada corredor, es farà una proposta de desdoblament total i parcial per a cadascun, que permeti operar les línies amb les freqüències que s'estableixin.

El document, amb un termini de redacció de 13 mesos, s'ha adjudicat a Meta Engineering SA, per un import de 85.900 euros i ha d'incloure la caracterització de les dades de mobilitat dels àmbits Martorell - Igualada i Martorell - Manresa; un resum dels diversos estudis realitzats fins ara; l'anàlisi de la rendibilitat socioeconòmica; i, per a cadascun dels escenaris, el cost d'inversió necessari i el càlcul de la demanda.