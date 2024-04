Ampli desplegament policial a Manresa per una baralla entre dos grups

Un ampli desplegament dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de Manresa, de sis patrulles i dues motocicletes, han tallat completament el carrer Santa Llúcia, inclús a vianants, aquest divendres al vespre, després que hagi tingut lloc una baralla entre dos grups i un dels individus s'hagi refugiat a casa seva fugint de la resta. Segons els testimonis, però, abans de fugir, l'home havia amenaçat als membres de l'altre grup amb un ganivet.

De fet, quan han arribat les patrulles policials un dels amenaçats encara colpejava el portal on l'home s'ha amagat. Després de tallar el carrer al trànsit de vehicles i vianants, la dotzena d'agents que s'han mobilitzat han aconseguit que els obrís i han pogut parlar-hi, tot i quefinalment no ha estat detingut. Tampoc no s'ha detingut ningú més.

Al voltants dels fets s'hi han acumulat molts curiosos que han seguit l'evolució de l'actuació policial. Segons han apuntat alguns veïns, les amenaces i la resposta venen marcades per un històric d'enfrontaments entre els dos grups.