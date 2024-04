Bufeteja i tira a terra una dona a qui acusa d'haver-li estafat deu euros

Una patrulla dels Mossos d'Esquadra va intervenir diumenge a la nit en una agressió que es va produir a la plaça Sant Ignasi de Manresa d'un home cap a una dona a qui va bufetejar i llançar a terra tot exigint-li que li entregués "unes pastilles" que li havia comprat per deu euros. Els agents van arribar a lloc quan la dona ja s'havia resguardat a casa seva, a la baixada dels Drets, i l'agressor es trobava a peu de carrer, notòriament alterat, colpejant el portal de l'entrada de l'habitatge.

Els fets van passar sobre les 10 de la nit, qual l'home va propinar diversos cops a la dona i, agafant-la d'un braç, la va llançar a terra on la va continuar agredint. La dona va poder fugir quan un vianant, des de lluny, va recriminar l'acció a l'agressor i aquest, entre crits i insults, va dirigir la seva ràbia cap a ell empaitant-lo Via Sant Ignasi amunt, tot i que en aquest cas no van arribar a les mans.

Els agents van intentar calmar l'home sense aconseguir-ho i també van pujar a casa de la víctima a qui van convidar a presentar denúncia, tot i que, inicialment, no la van convèncer. L'agressor va assegurar als policies que la dona li havia estafat deu euros d'"unes pastilles" que li havia comprat. Un cop els Mossos d'Esquadra van marxar del lloc, l'agressor va continuar creant aldarull durant més d'una hora.