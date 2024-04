Un turisme surt de la via i xoca contra un senyal davant la comissaria dels Mossos de Manresa

Un turisme ha patit una sortida de via a l'avinguda dels Països Catalans de Manresa, just davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, i ha col·lidit contra dues pilones i un senyal de trànsit. L'accident s'ha produït aquest diumenge a 2/4 de 9 del matí.

Tant la conductora, una manresana de 21 anys, com una acompanyant, una altra manresana de 22 anys, han resultat il·leses, i tot i que al lloc de l'accident hi ha arribat una ambulància, no s'ha requerit trasllat hospitalari.

La Policia Local de Manresa s'ha fet càrrec de les instruccions. La conductora ha donat negatiu en el test d'alcoholèmia que li han fet passar.