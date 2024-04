S'enfronta a setze anys de presó per grapejar el cul a quatre dones a Manresa

L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el proper 25 d'abril un veí de Sant Salvador de Guardiola, que actualment té 34 anys, per qui la Fiscalia demana setze anys de presó per un delicte de violació i tres d'agressió sexual per uns fets que van passar a la capital del Bages l'estiu de 2020.

Tal i com va informar NacióManresa, l'home es dedicava a tocar el cul de les dones que es creuava mentre anava en bicicleta des de Salelles fins a Manresa per la C-37z. L'Oficina d'Atenció al Ciutadà dels Mossos d'Esquadra de Manresa va rebre fins a vuit denúncies diferents i també una de robatori en grau de temptativa per intentar estrebar la bossa d'una de les víctimes. El 5 d'agost d'aquell any, els Mossos d'Esquadra amb la col·laboració de la Policia Local de Manresa va dur a terme un ampli operatiu policial a la C-37z que va permetre aturar, identificar i detenir l'individu a l'altura de la barriada de Tres Creus.

Tot i així, només quatre de les vuit dones han mantingut la seva acusació fins arribar al judici. Segons la Fiscalia, entre el 16 de juliol i el 4 d'agost de 2020, l'home, mentre anava en bicicleta, va assaltar quatre dones a diferents punts de la zona sud de Manresa i en diferents dies, i els va grapejar el cul sense el seu consentiment. A una d'elles, a més, va introduir-li un dit a l'anus que, amb la modificació de la Llei Orgànica 10/2022 de 6 de setembre, no és considerat agressió sexual, com en els altres tres casos, sinó violació.

La Fiscalia demana per a l'acusat una pena de 7 anys de presó pel delicte de violació, i de 3 anys més per cadascun dels tres delictes d'agressió sexual restants, per un total de 16 anys de presó. A més a més, també demana una pena de 2 mesos de multa a 6 euros diaris per un delicte de lesions lleus perquè a una de les víctimes li va causar un cop a la cadera.

A més, en concepte de responsabilitat civil, li reclamen una indemnització de 900 euros per a la víctima que va resultar ferida i 500 euros per dues víctimes més dels tocaments. Una de les quatre víctimes, no reclama.