Una trentena de persones s'han concentrat, aquest dimarts al matí, davant dels jutjats de Vic per donar suport a cinc encausats citats a declarar en qualitat d'investigats per uns aldarulls que es remunten al 2021 durant una visita de Vox a la capital d'Osona.

Els fets van tenir lloc el 6 de febrer de fa tres anys, en el marc d'un acte electoral a la plaça Major de Vic on van participar Javier Ortega Smith –en aquell moment secretari general de la formació- i Ignacio Garriga -aleshores cap de llista per Barcelona-. El partit d'extrema dreta va denunciar que diversos manifestants van llançar objectes als líders del partit, i que després de l'acte, va haver-hi enfrontaments entre grups antifeixistes i Mossos d'Esquadra.

Els encausats s'acullen al dret a no declarar

La presència de la formació a Vic va deixar imatges que, de seguida, es van fer virals. És el cas de la d'un jove enfilat a la furgoneta on viatjaven membres de Vox. L'advocat del noi, Josep Rosell, explica que el seu representant "no s'ha d'amagar de res", perquè "va exercir el dret de protesta de manera no violenta" i denuncia que el jove "va ser envestit i atropellat pel vehicle que portava Vox".

Per la seva banda, Eva Pous, advocada d'Alerta Solidària i representants de tres dels encausats, detalla que és "un cas peculiar": "Hauríem de veure per quin motiu, després de tant temps, s'ha decidit obrir o impulsar una causa d'aquesta mena on es persegueix l'acció antifeixista i el dret de porteta". A més, Pous i Rosell també critiquen que la Generalitat s'ha personat com acusació particular arrel dels enfrontaments que va haver-hi entre diversos manifestants i els Mossos d'Esquadra.

Cèsar Lagonigro, en representació d'un dels encausats i membre d'Osona per la defensa dels drets humans, defensa que es tracta "d'una causa política, una persecució del moviment antifeixista que, legítimament, es va manifestar el dia en què Vox va venir a fer acte de presència a Vic".

Les persones encausades s'han acollit al dret de no declarar en la vista que ha tingut lloc aquest dimarts al matí als Jutjats de Vic. Els advocats detallen que, ara com ara, no hi ha acusacions formals cap a les cinc persones investigades.

"El cas hauria de ser amnistiable"

Sobre com afectaria a la causa la llei d'amnistia, l'advocada d'Alerta Solidària, Eva Pous, considera que "el cas hauria de ser amnistiable". D'altra banda, creu que la causa "no hauria d'haver començat mai". Per la seva banda, Cèsar Lagonigro també opina que "la llei d'amnistia podria emparar els investigats per aquesta causa".