El CIS vaticina la victòria de Bildu per un estret marge a les eleccions basques

EH Bildu aconseguiria a les pròximes eleccions al parlament basc entre el 34,2 i el 35,1% dels vots i superaria lleugerament el PNB, que obtindria entre el 32,6 i el 33,5% dels sufragis. Per tant, la diferència entre totes dues formacions nacionalistes, que es disputen l'hegemonia política a Euskadi, seria de dècimes, encara que la llista encapçalada per Pello Otxandiano faria el sorpasso en vot a la candidatura liderada per Imanol Pradales.



El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) ha fet l'enquesta Campanya de les eleccions autonòmiques del País Basc de cara a les eleccions del pròxim 21 d'abril, que reflecteix també que el PSE-EE es consolidaria com a tercera força (13,3%-14,1%).



El seguiria el PP, que seria la quarta força de la cambra, amb una forquilla d'entre el 6,7 i el 7% dels sufragis. Elkarrekin Podem, per la seva banda, aconseguiria entre el 3,1 i 3,2% dels vots i pugnaria amb Sumar, el projecte de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que trauria un percentatge similar, entre el 3,1% i el 3,6%, i Vox aconseguiria només entre 2,7% i 3%.

Això sí, l'enquesta del CIS no incorpora projecció d'escons. Al passat baròmetre, el PNB se situava com a primera força amb el 36,1% d'estimació de vot, fet que li atorgava entre 30 i 31 escons, mentre que Bildu obtenia el 33% dels vots i entre 28 i 29 escons. El PSE, amb el 13,1% dels vots es quedava amb entre 11 i 12 escons.