Campdevànol es prepara per viure una de les cites més singulars del calendari cultural dels Pirineus. Els propers dies 3 i 4 de juliol, el municipi acollirà una nova edició de la Fira de les Espelmes, que enguany fa un salt endavant i es consolida com una experiència immersiva de dos dies dedicada al món esotèric, místic i simbòlic.
Amb més de mig quilòmetre de recorregut, activitats ininterrompudes i una programació ampliada, la fira es reafirma com una proposta única que combina tradició, espectacle i participació ciutadana.
Hi participaran més de cent parades i professionals del sector esotèric arribats de diferents punts de la Península, França i Andorra. Entre la programació destaca l'espai de conferències vinculades al món esotèric i espiritual, les neteges energètiques, els rituals col·lectius, les danses participatives, el Conjur de la Queimada i altres propostes relacionades amb l'espiritualitat i les tradicions populars.
Un recorregut més gran i més activitats
La Fira de les Espelmes creix aquest 2026 tant en espai com en ambició. El recorregut s’estendrà pel Passeig Verdaguer i el Passeig Mestra Antònia Puig, vorejant el riu Freser fins a la pista coberta del Barri de l’Estació, configurant un itinerari viu on conviuen parades, espectacles i espais d’experiència.
L’ampliació respon a l’èxit de participació de l’edició anterior i permetrà donar cabuda a més expositors, més activitats i una millor circulació del públic. També s’hi incorpora una nova zona de foodtrucks, pensada per reforçar l’oferta gastronòmica i donar resposta a l’alta demanda de restauració al municipi durant la fira.
Màgia, rituals i cultura esotèrica com a eix central
La fira manté la seva essència i la reforça. Tarotistes, mèdiums, terapeutes i especialistes en espiritualitat ompliran Campdevànol amb propostes vinculades al creixement personal, els rituals, la simbologia i les tradicions ancestrals.
La programació completa inclou:
- Cercaviles de foc i llum
- Danses orientals, xamàniques i rituals col·lectius
- Tallers i activitats familiars
- Conferències i xerrades d’experts en espiritualitat i benestar
- Experiències participatives com el Calder dels Desitjos o els rituals amb espelmes
- La voluntat és clara: convertir el visitant en part activa d’un univers on la frontera entre espectador i protagonista es difumina.
- Un cartell amb noms destacats i espectacles itinerants
Entre les propostes d’enguany destaca la presència de Dion Màgic, conegut pel fenomen viral “Can Pixa i Rellisca”, que oferirà sessions de màgia de proximitat i presentarà l’espectacle Efímer, una fusió de màgia, humor i experiències personals.
També hi tindrà un paper central la companyia Serket Raqs, amb espectacles de foc, danses i accions itinerants que convertiran els carrers en un escenari en constant moviment.
La Nit de les Espelmes, el moment més esperat
Un dels punts àlgids arribarà dissabte amb la tradicional Nit de les Espelmes, al cor del municipi. La Plaça de la Dansa s’il·luminarà amb centenars d’espelmes per acollir el 19è Concert de la Nit de les Espelmes, protagonitzat enguany per Live Choir, una formació que fusiona gòspel modern, soul, blues i funk.
La nit culminarà amb una seqüència d’actes emblemàtics: la cercavila de foc fins al riu Freser, el ritual de comiat El Fluir de la Llum, la desfilada de llums i el ball de cloenda amb invocació al foc. Una experiència col·lectiva que combina música, simbolisme i espectacle visual.
Comerç local, activitats familiars i vida al carrer
La fira també té un fort impacte en la vida econòmica i social del municipi. Els establiments de Campdevànol associats a Campdevànol Comerç mantindran l’activitat amb horaris especials i iniciatives com el sorteig de 200 euros en compres.
A més, la pista coberta del Barri de l’Estació acollirà una zona d’atraccions infantils i tallers familiars, consolidant la fira com una proposta intergeneracional.
Una cita que creix i es consolida
Amb aquesta nova edició, la Fira de les Espelmes es consolida com un esdeveniment singular al calendari d’estiu, capaç d’atraure públic d’arreu del territori i de reforçar la identitat cultural i turística del Ripollès.
Campdevànol es transformarà, durant dos dies, en un espai de llum, foc i simbolisme. Una experiència que va més enllà de la fira tradicional per convertir-se en un relat compartit entre carrer, riu i comunitat.