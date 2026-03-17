El CAR de Sant Cugat renova el gimnàs principal i modernitza les instal·lacions per millorar el rendiment esportiu

El Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat impulsa la remodelació de les seves instal·lacions per adaptar-les a les exigències de l’esport d’elit. Entre les actuacions més destacades hi ha la renovació del gimnàs principal del mòdul, un dels espais amb més activitat del centre, i la coneguda com a sala blava. La inversió permet modernitzar l’equipament d’entrenament i transformar una antiga sala en un espai pensat per a concentracions i equips nombrosos de disciplines com el rugbi, el waterpolo o el voleibol.
La renovació del gimnàs principal ha suposat una actuació profunda en un dels espais més utilitzats pels esportistes. La intervenció ha inclòs la substitució del paviment anterior per un terra tècnic de cautxú verge, especialment dissenyat per suportar les càrregues elevades pròpies del treball de força. El nou paviment millora l’estabilitat, l’absorció d’impactes i la seguretat durant els entrenaments, que són factors clau per als esportistes que treballen amb intensitats elevades en el seu dia a dia.
A més, el gimnàs s’ha reorganitzat funcionalment per optimitzar les diferents zones d’entrenament. L’espai incorpora ara material més adaptat als programes de preparació física, com gàbies de potència, plataformes d’aixecament i equipament orientat al treball amb pes lliure i a l’entrenament funcional.
Reforma de la sala blava
Paral·lelament, el centre ha reconvertit una antiga sala en un nou espai destinat a concentracions esportives, conegut com a sala blava. Disciplines com el rugbi, el waterpolo o el voleibol podran utilitzar aquest espai per realitzar sessions d’entrenament conjuntes amb més comoditat.
La creació d’aquest nou espai també respon a la necessitat d’evitar la massificació del gimnàs principal en períodes d’alta ocupació.
Nous equipaments esportius
Les millores en les instal·lacions esportives no s’aturen aquí. A finals de l’any passat es va posar en marxa un nou mur d’escalada de velocitat instal·lat a la façana de la residència del centre. Aquesta infraestructura, finançada pel Consejo Superior de Deportes, complementa la sala interior d’escalada i el mur de dificultat exterior del CAR.
D’altra banda, s’ha instal·lat un nou tapís de lluita amb característiques similars a l’anterior, però amb un millor comportament antilliscant, mentre que a la piscina s’ha incorporat una nova tarima per a la natació artística de vuit metres de llargada i un metre d’alçada. Aquesta estructura permet a les nedadores treballar les entrades a l’aigua en les millors condicions.
A més, el centre ha incorporat tres jocs de porteries de waterpolo homologades, adaptades especialment a les necessitats de les categories absolutes de la selecció espanyola, tant femenina com masculina. També s’han adquirit nous matalassos per a la sala de gimnàstica artística femenina, amb l’objectiu de facilitar el treball als diferents aparells i reforçar la seguretat de les gimnastes.
Altres millores inclouen l’actualització de la fase final de la cursa d’obstacles del pentatló modern, que permet als esportistes entrenar en condicions similars a les de competició, i la renovació de la sala d’esgrima amb un nou sistema d’il·luminació LED i la instal·lació de miralls.
Tecnologia mèdica
La modernització del centre també passa per la incorporació de tecnologia mèdica i de preparació física. En aquest sentit, el CAR ha adquirit un nou ecògraf Canon Aplio 400 que permet millorar el diagnòstic precoç de lesions musculars i tendinoses. La qualitat d’imatge d’aquest equip facilita decisions mèdiques ràpides i reforça el treball conjunt entre metges, fisioterapeutes i preparadors físics.
També el departament de Fisioteràpia ha incorporat el sistema RForce, una tecnologia que permet realitzar exercicis en condicions d’ingravidesa i el departament de Preparació Física també ha ampliat els seus recursos amb la incorporació de plataformes vibratòries. Aquestes plataformes permeten un treball més eficient de la força, la potència i l’estabilitat mitjançant la vibració mecànica de cos sencer, una tècnica que afavoreix l’activació neuromuscular i pot contribuir tant al rendiment esportiu com a la prevenció de lesions.
Més eficiència energètica
Finalment, el centre afronta un projecte de gran abast vinculat a la sostenibilitat. El CAR ha rebut una inversió de 7,5 milions d’euros dels fons Next Generation de la Unió Europea destinada a modernitzar les instal·lacions i millorar-ne l’eficiència energètica. El projecte ha inclòs la renovació de cobertes, la substitució de sistemes de climatització i la instal·lació de plaques fotovoltaiques als edificis principal i residencial, amb l’objectiu d’aconseguir una reducció mínima del 30% en la demanda d’energia primària.