La factura de l'aigua de Sabadell serà un 14% més cara

L'aigua serà un 14% més cara. Així ho aprovarà l'Ajuntament de Sabadell en el ple d'aquest mes d'abril, segons ha anunciat aquest dimecres en la comissió informativa de l'àrea d'Urbanisme. El consistori justifica l'encariment de la factura per l'increment del preu d'Aigües Ter Llobregat (ATL) d'un 30% i per garantir el pla de millores i manteniment de la xarxa de distribució. El consum a Sabadell per habitant i dia és, segons les darreres dades publicades, de 146 litres, per sota dels 200 establerts en el pla especial de sequera.

El consistori ha presentat les mesures en l'expedient que es durà a aprovació al ple de dilluns vinent que justifica l'encariment de la tarifa. Actualment, el preu de l'aigua, que a Sabadell assumeix en concessió la companyia Aigües Sabadell, es configura a partir de diferents costos, on el 43% del total correspon al preu de compra.

Amb tot, l'Ajuntament té un pla d'inversions a la xarxa de distribució de l'aigua amb la mirada posada l'any 2035, i per la qual preveia invertir 4,3 milions d'euros anuals a partir d'aquest 2024. La finalitat era garantir un manteniment i renovació del sistema de distribució per evitar un deteriorament, i amb això reduir la possibilitat de fuites o trencaments que suposen un maldecap per a la població, però també la pèrdua de litres d'aigua.

Tanmateix, l'encariment del preu de l'aigua per part d'ATL ha obligat a revisar la factura, tot preservant el full de ruta establert. "La revisió està condicionada a l'increment d'un 30% del preu de l'aigua que ens ha aplicat ATL", ha explicat el segon tinent d'alcaldessa, Eloi Cortés.

El regidor ha destacat que ja tenien previst fer una actualització de la tarifa, que no es toca des del 2021, per poder fer front a la despesa prevista de millora de la xarxa de distribució a la ciutat. "Havíem de passar dels 1,5 milions d'euros de 2021 als 4,3 que destinarem a partir d'ara", ha afegit. Cortés ha detallat quin serà l'impacte en l'usuari, d'uns 2,2 euros per llar de mitjana mensuals, o, cosa que és el mateix, de 0,74 euros per persona al mes.

Sancions al mal consum

L'Ajuntament també aprovarà de manera inicial la revisió del reglament d'ús d'aigua, que incorporarà el sistema sancionador previst per als usuaris que en consumeixin més del que els correspon en l'actual context de sequera. D'aquesta manera, s'establirà un règim de multes que aniran dels 750 als 3.000 euros, depenent del grau de gravetat de l'incompliment.

La previsió és que la mesura entri en vigor entre els mesos de juny i juliol. Fins llavors, s'informarà aquells usuaris que més consumeixen de la seva situació i del nou règim aplicable a partir de l'estiu perquè busquin solucions, si es tracta de fuites no detectades fins ara, o perquè apliquin mecanismes de control i reducció del consum.