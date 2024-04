Aquesta és la temperatura ideal al cotxe perquè la conducció sigui segura

A l'hivern, calefacció i a l'estiu, aire condicionat. No hi ha a qui se li escapi aquest principi. Si bé, quan s'està al volant, cal que la temperatura del cotxe sigui l'adequada perquè la conducció sigui segura. I és que la Direcció General de Trànsit (DGT) recorda que una temperatura massa alta redueix la capacitat d'atenció i reacció, alhora que provoca fatiga, irritabilitat i somnolència.

Per això, la DGT i la patronal dels centres d'inspecció tècnica de vehicles, AECA-ITV, indiquen que a l'hivern, la millor temperatura per circular oscil·la entre els 19 i els 22 graus. És entre aquest rang on el conductor podrà sentir-se més còmode sense que el seu grau d'activació disminueixi.

A més, els mecànics asseguren que cal tenir en compte diversos aspectes a l'hora d'encendre la calefacció al cotxe. Primer de tot, és important desmentir el mite que la calefacció provoca un consum elevat de gasolina, ja que la diferència és gairebé imperceptible en els models moderns. El que sí que és important evitar és encendre-la només pujar al vehicle, ja que el motor encarà està fred i es forçaria massa la capacitat de la bateria.