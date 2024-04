La Fiscalia denuncia el dramaturg Ramón Paso per agredir sexualment 14 dones

La Fiscalia Provincial de Madrid ha presentat una denúncia contra el director de teatre Ramón Paso per presumptes delictes sexuals que hauria comès contra 14 dones entre 2018 i 2023. La lletrada Luisa Estévez Martínez i fonts del cas han confirmat a Europa Press que el Ministeri Públic ha dirigit la denúncia al Deganat de Jutjats de la capital espanyola després d'haver culminat unes diligències preprocessals en què va prendre declaració a les presumptes víctimes -amb edats compreses entre els 18 i els 25 anys- que van ratificar la seva denúncia en seu fiscal.

Segons ha indicat Estévez, que representa les 14 dones, la Fiscalia inclou en la seva denúncia presumptes delictes d'agressió sexual -en alguns casos en modalitat continuada-, així com delictes d'assetjament sexual i fustigació, contra la integritat moral i de coaccions. La lletrada ha precisat que la majoria de les denunciants, però no totes, van ser víctimes d'actuacions que entrarien en l'espectre que recull el codi penal -després de la reforma de la coneguda com a llei del només sí és sí- per a les agressions sexuals.

Les fonts del cas consultades han alertat que, de moment, l'assumpte està pendent de repartiment en els Jutjats de Madrid. Un cop es designi el jutge instructor, serà aquest qui determini si admet o no l'escrit del Ministeri Fiscal contra el net del dramaturg Alfonso Paso i besnet de l'escriptor Enrique Jardiel Poncela.

Càstings entre 2018 i 2023

Els fets denunciats s'haurien produït entre 2018 i 2023, sempre a propòsit de l'activitat teatral de Paso, han apuntat les fonts consultades. Segons aquestes mateixes fonts, les conductes assenyalades pel Ministeri Públic haurien tingut lloc en el marc de càstings en què participaven el dramaturg i les presumptes víctimes.



Va ser Estévez qui va posar els fets en coneixement de la Fiscalia de la capital espanyola l'any passat. El Ministeri Públic li va prendre declaració a la lletrada com a testimoni i després va recaptar les testificals de 14 dones que van ratificar la denúncia, han afegit les fonts del cas. Segons l'advocada, la Fiscalia a banda de prendre declaracions ha rebut proves documentals relatives als fets denunciats, així com informes pericials que corroborarien la versió de les dones i informes psicològics. El 10 d'abril, el Ministeri Públic va decretar la conclusió de les seves diligències preprocessals i va acordar presentar una denúncia davant els Jutjats de Madrid, fet que ha tingut lloc aquest mateix dimarts.