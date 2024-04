Investiguen un càrrec de l'Ajuntament de Barcelona per l'accident mortal de Xavi Moya

L'accident mortal de Xavi Moya continua el seu camí als tribunals. El jutjat d'instrucció número 17 de Barcelona ha citat aquest dilluns com a investigat el gerent de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans de l'Ajuntament de la capital catalana. Finalment, però, el mateix magistrat ha ajornat l'interrogatori per al dia 25 d'abril.

El despatx Vosseler Advocats, que exerceix d'acusació particular en representació de la família del boxejador, ha explicat en un comunicat que la decisió del jutge suposa un "gran pas" en matèria de seguretat i de protecció de les víctimes d'accidents de trànsit. "Mai en la història judicial s'havia citat com a investigat un responsable de la conservació i manteniment de la via de l'Ajuntament per la seva possible responsabilitat en un accident", han assegurat.

El magistrat vol seguir investigant si el consistori va cometre alguna negligència en la senyalització d’unes obres en un carril bici que haurien causat l’accident. El mateix atestat de la Guàrdia Urbana exonera de qualsevol responsabilitat l'exboxejador i han estat els informes pericials aportats per l’acusació particular els que han apuntat a un presumpte desistiment de funcions públiques.

L'accident mortal de Xavi Moya

El 7 d'octubre passat, l'excampió de boxa (i excampió del món en diferents disciplines d'esports de contacte) Xavi Moya, de 55 anys, va patir un accident al carrer Aragó, a la cruïlla del carrer Sicília. En aquest punt, l'Ajuntament de Barcelona estava fent unes modificacions del carril bici i les obres per l'enllaç del futur tramvia. La motocicleta de Moya va topar amb un separador del carril bici de cautxú gruixut, ampli i negre, poc visible i que no estava degudament senyalitzat, a més de no constar-ne la seva homologació.

Aquest separador (anomenat tortuga), tallava, sense avís previ, un carril que, fins a la confluència dels carrers Aragó i Sicília, és de circulació de cotxes i motos, convertint aquest espai en una “emboscada viària”, segons els advocats. A més, aquest separador de cautxú era l'únic instal·lat al carril bici, cosa que incidia en la seva visualització molt deficient, especialment de nit, que és quan Moya va patir l'accident. Després de l'accident mortal de Moya, el consistori ni tan sols va senyalitzar el separador de cautxú amb un con de trànsit, diu l’acusació particular.

Els passos de la família per denunciar el cas

Vosseler Advocats, com a representant de la família de Moya, va presentar una denúncia contra l'ajuntament per les "greus deficiències en la conservació, manteniment i senyalització de la via" en què Moya va patir el fatal contratemps, i per la "imprudència greu del consistori, per infracció en matèria del seu deure a la implementació d'elements de seguretat".

El 16 de novembre passat, la mateixa Guàrdia Urbana reconeixia en un informe sobre l'accident mortal que la "causa probable de l'accident és per la col·lisió de la motocicleta contra l'element de cautxú de la calçada, sense poder determinar el motiu pel quina es produeix aquesta col·lisió".

Per a Vosseler Advocats, d'aquest informe es desprenia que "no hi ha cap retret a la conducció de Xavier Moya", i es reafirmava en la idea que "la causa de l'accident va ser la deficient senyalització, conservació i manteniment de la via a la cruïlla dels carrers Aragó i Sicília". Per tant, "la responsabilitat de l'accident mortal de Xavi Moya recau a l'Ajuntament de Barcelona, responsable final de mantenir la seguretat i la integritat física dels usuaris de la via pública de la ciutat".