La defensa de Rosa Peral prepara una resposta a la confessió d'Albert López

Reacció de Rosa Peral a la confessió d'Albert López. La seva defensa ha anunciat que vol presentar un nou recurs per la condemna d'assassinat al seu marit Pedro Rodríguez, en el conegut com a crim de la GuàrdiaUrbana. López, que fins ara no havia reconegut el crim, va acabar fent-ho davant dels treballadors de la presó de Quatre Camins.

L'advocada de Peral, Olga Arderiu, ha explicat en declaracions a Europa Press aquest dimecres que treballen per aclarir el contingut de la nova versió de López per estudiar la possibilitat d'un recurs de revisió. Es tracta d'un recurs "extraordinari" que pot presentar-se en cas que hi hagi noves proves sobre el cas, malgrat que hi hagi condemna ferma. En cas que finalment el recurs tirés endavant, hauria de ser el Tribunal Suprem qui decidís si cal revisar la sentència o repetir el judici.

Per altra banda, Núria González, una altra advocada de Peral, ha dit en declaracions a El Matí de Catalunya Ràdio que López "ha mentit en tot el que ha dit fins ara": "Ha passat tot el temps sabent que havia matat el Pedro i inculpant la Rosa". La mateixa advocada ha dit que Peral mai confessarà l'assassinat i ha demanat que López detalli el crim: "Ningú sap com va morir el Pedro".

Peral ja ha complert una quarta part de la condemna de 25 anys de presó que li va imposar l'Audiència de Barcelona pel crim de la Guàrdia Urbana i, per ara no s'ha autoritzat encara cap permís penitenciari tot i que l'ha sol·licitat. La confessió de López s'emmarca precisament en l'objectiu de poder aconseguir aquests permisos.

López, amant de Peral en el moment dels fets, va ser condemnat a 20 anys de presó pel seu paper de coautor en el mediàtic assassinat. Si bé no ha fet cap escrit ni ha demanat cap compareixença formal, López ha reconegut el crim a l'equip que el tracta a presó, i que ha de fer els informes. Amb això a la mà, la junta de tractament valora cada sis mesos una possible progressió del grau penitenciari.