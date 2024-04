L’Ajuntament de Solsona renova la distinció a la qualitat i la transparència de la comunicació

L’Ajuntament de Solsona ha renovat per vuitena vegada la distinció a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local amb el Segell Infoparticipa. Aquest dimarts l’alcaldessa, Judit Gisbert, ha rebut el guardó que atorga el grup de recerca Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a partir de l’avaluació anual dels webs municipals, en un acte celebrat a la sala d’actes del Rectorat.



Igual que en l’anterior edició, el portal municipal solsoníha rebut una puntuació del 90 per cent, en haver superat 47 dels 52 indicadors que s’avaluen de les pàgines web institucionals, basats en la Llei de transparència i el Decàleg de bones pràctiques de la comunicació pública local. El consistori solsoní és un dels tres de la demarcació de Lleida que han rebut aquest reconeixement, juntament amb els de la capital i Mollerussa.

El grup de recerca ComSET analitza cada any la informació publicada en els webs sobre els representants polítics, com es gestionen els recursos col·lectius i econòmics, la informació que es proporciona de l’Ajuntament i la seva gestió i les eines de participació ciutadana que es posen a l’abast de la població.

En l’edició d’enguany s’ha incrementat el nivell d’exigència en la qualitat de la informació i s’han incorporat novetats, com l’exigència que tots els documents estiguin anonimitzats, per complir la Llei de protecció de dades, i el requeriment de publicar els decrets, entre d’altres. Els resultats per a totes les administracions públiques analitzades es poden consultar en el mapa Infoparticipa al web https://www.infoparticipa.com/index/mapa/ .