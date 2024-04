La crònica dels partits del CB Solsona

SÈNIOR MASCULÍ

CB SOLSONA 77 – 71 ESPARREGUERA

18-20 / 14-20 / 23-12 / 22-19

Dissabte passat el Solsona rebia el tercer classificat de la classificació, l’Esparreguera. El primer quart va ser d'intercanvi de cistelles i culminava a 18-20; el segon quart va ser de color visitant, i al minut 16 agafaven la màxima diferència al marcador, de 23 punts (24-37). A partir d'aquí, els locals es van despertar i van retallar el desavantatge abans d’afrontar la segona part (32-40).

A la represa, els taronja van continuar la mateixa tònica i guanyaven el parcial per 23-12 per arribar a falta de 10 minuts a 55-52. El quart quart va ser molt frenètic: els visitants, tot i no posar-se en cap moment per davant, no donaven el partit per perdut, i a falta de tres minuts, el marcador era de 71-69. Un darrer esforç dels solsonins va fer-los acabar guanyant el matx per 77-71.

Molt bon partit dels taronja, que, després de trencar la ratxa de victòries a casa amb dues derrotes seguides, van continuar treballant per demostrar que Solsona és camp difícil.

SÈNIOR FEMENÍ

Manlleu 75 – 50 CB Solsona

Després d’uns primers minuts d’igualtat en el marcador i d'intercanvi de cistelles, les locals van anar agafant distància en el marcador dissabte a Manlleu. Les solsonines, amb algunes baixes i amb un equip molt jove, van alternar diverses situacions defensives per intentar frenar els atacs d'un Manlleu que va aprofitar la seva superioritat dins de pintura per fer més gran la diferència final. Seguim!

JÚNIOR MASCULÍ

CB SOLSONA 65 – 46 LA SALLE MANRESA

22-7 / 40-27 / 49-40 / 65-46

Primer període en què el Solsona imposava el seu ritme de joc en atac, la passivitat defensiva dels locals no permetia més renda en el marcador i marxaven al descans amb 13 punt d'avantatge.

En el tercer quart la tònica seria la mateixa i els visitants, gràcies a les concessions locals, no perdien la cara del partit. En el darrer quart, els solsonins van sentenciar el partit, però tot i la diferència de 19 punts al final del matx ens pot portar a lectures errònies a l'hora de fer una valoració del joc desplegat a pista. Males sensacions tot i la victòria.

A quatre partits per acabar la temporada, invoquem TREBALL i ESFORÇ. Ja queda menys per a l'objectiu. Seguim!

CADET A

CB SOLSONA 45 – 57 PIA SABADELL

El cadet A rebia aquest dissabte el segon classificat, el PIA de Sabadell. Els solsonins eren conscients que no seria un partit fàcil, per la qual cosa van sortir forts des del primer minut amb intensitat defensiva, i van arribar a la mitja part amb només tres punts per sota del rival.

Al principi del tercer quart, però, els visitants van sortir més atents i van agafar una avantatge de deu punts al marcador i, tot i els esforços locals per a retallar distàncies, els resultats no van poder-se tornar a igualar i el partit va tancar-se a 45-57.

Tot i la derrota, ens queden molt millors sensacions que les que ens va deixar el partit d’anada. Es nota que l’equip està millorant i madurant en el joc individual i col·lectiu, i es lluitarà per situar-nos entre els quatre millors equips de la categoria. Cal destacar l’actuació defensiva de Biel Font.

Cadet Masculí A /Lluis Closa

CADET M B

CB SOLSONA 39 – 60 MANRESA BLANC

El de dissabte passat va ser un partit que vam començar molt adormits i poc encertats. Tot i això, gràcies a un canvi d’actitud dels jugadors, vam aconseguir apropar-nos en el marcador i retallar diferència.

Finalment, vam ser superats i no vam poder assolir la victòria que tant necessitàvem. Pocs jugadors a la banqueta i els entrenaments fluixos d’aquestes últimes setmanes han contribuït molt a la derrota.

A quatre partits del final de la temporada, treballant dur podem convertir els quatre en victòria.

INFANTIL MASCULÍ

CB SOLSONA 22 – 72 PIA SABADELL

Dissabte l’infantil masculí jugava contra el Pia Sabadell, conscients que el partit no seria gens fàcil. En començar, els solsonins van aguantar de valent els atacs del Sabadell, i van posant-se a 10 punts.

Al quart període, però, es va imposar la intensitat dels visitants, que va avançar-se al marcador. El resultat va començar a pujar a favor d’ells i l’esforç dels solsonins per capgirar-lo no va ser suficient.Toca seguir treballant aspectes en atac, tot i que l’equip millora cada vegada.

Infantil Masculí /Lluís Closa

INFANTIL FEMENÍ

CB VILATORRADA 36 – 67 CB SOLSONA

Dissabte passat sortíem a pista amb intensitat, però no la suficient per parar atacs fàcils de l'equip rival. Això, sumat al gran desencert inicial de contraatacs fàcils i tirs alliberats, va fer que arribéssim al quart període amb un marcador molt igualat (28-31).

Gràcies a una bona pressió defensiva, al fet de poder córrer al contraatac i a rebots ofensius, l'equip es va avançar al marcador, va guanyar distàncies i va acabar el partit còmodament. Tot i que cal lluitar els 40 minuts de joc, hem de felicitar les jugadores solsonines pel partit que van fer. Seguim!

MINI MIXT

Artés 69 – 100 CB Solsona

CB SOLSONA 66 – 68 SFERIC

El mini mixt de Solsona dissabte rebia al líder de la lliga sense cap derrota, l’Sferic. L’inici del partit va ser dur per als de casa, que rebien un parcial de 0-10 just començar. A partir d’allà, el Solsona va començar a defensar millor i a no perdre tantes pilotes en passes dolents per creuar

pista. A la mitja part, el marcador estava a 33-41 a favor dels visitants. El quart període va ser clau, amb una molt bona actitud defensiva, que va fer que els dos

equips arribessin a l’empat. L’última part va ser molt igualada i intensa, però al final els terrassencs es van endur la victòria cap a casa.

Mini mixt /Lluís Closa

MINI FEMENÍ

FemeníOsona 77 - 36 CB Solsona

No ens equivoquem si ens referim al partit com una "victòria". Ha estat el millor partit de l’equip al llarg de la temporada. Aquella espurna que feia dies que intuíem ha acabat esclatant a Vic.

Les solsonines han guanyat el duel en agressivitat, sense permetre bàsquets fàcils al rival. En l'aspecte ofensiu, el mini femení del CB Solsona també ha sabut trobar els espais que fins ara semblaven ocults, i ha enllaçat recuperacions amb bones accions de contraatac. Un pas més en el creixement de l'equip. Seguim!