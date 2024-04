Montse Parera és escollida primera presidenta del CB Solsona

Montse Parera i Canals ha estat escollida nova presidenta del Club Bàsquet Solsona arran de les eleccions celebrades divendres i dissabte al pavelló poliesportiu. Tresorera del club des del 2019, ha estat la persona amb més suport d’entre els 31 noms proposats pels votants, després que no es presentés cap candidatura. Es converteix, així, en la primera dona a presidir l’entitat en els seus 46anys i mig d’història.

Per a la successora de Ricard Manzano, vinculada al CB Solsona des de fa deu anys, assumir aquest nou càrrec “és un orgull i, alhora, una responsabilitat”. Pel fet de tenir onze equips federats i un d’escoleta, “és molt important continuar treballant i millorant en molts aspectes”. Montse Parera considera prioritari “mantenir i potenciar els valors essencials del bàsquet, que són el respecte, el treball en equip, el compromís, l’esforç i la disciplina, la convivència, l’esperit de superació, la humilitat i l’aprenentatge”.

L'equip de la nova junta del CB Solsona

Entre divendres i dissabte s’han recollit 70 vots de famílies, socis, jugadors i jugadores majors d’edat, entrenadors i coordinadors. L’equip de persones que acompanyen Parera a la junta del club són Pep Vila, com a vicepresident; Ignacio López, a la secretaria; i Anna Sardans, Ramon Cases, Àlex Bertolín i Noemí Vilaseca com a vocals. És l’única candidatura que el març es va presentar al procés de renovació sense cap nom per ocupar la presidència