El conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal i Farreras, ha visitat les instal·lacions del Hub Forestal de Catalunya i del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), centre de recerca CERCA especialitzat en l’àmbit de la gestió forestal sostenible, la biodiversitat i la bioeconomia circular amb seu a Solsona.

El conseller ha conegut de primera mà el progrés en la construcció del Hub Forestal, nou pol d’innovació i tecnologia impulsat pel CTFC per accelerar l’ús i la valorització de la fusta local serrada o triturada. El futur Hub ocupa una parcel·la de 3.900 m2 al terme d’Olius i disposarà d’un laboratori per a assajos preindustrials per fer la transició de model econòmic per a l’adaptació al canvi climàtic i afavorir la implementació de la bioeconomia. També comptarà amb una unitat d’assaigs i una planta de prototipatge on es desenvoluparan productes innovadors.

El conseller amb el director del centre, Antoni Trasobares, la directora adjunta de recerca, Roser Maneja, iel director adjunt de transferència, Francesc Cano, i la directora d’iCERCA, Laia Pellejà. Foto: Recerca i Universitats

Posteriorment, el conseller Nadal s’ha desplaçat a la seu del CTFC, on ha mantingut una reunió de treball amb el director del centre, Antoni Trasobares, la directora adjunta de recerca, Roser Maneja, i el director adjunt de transferència, Francesc Cano, en què també hi ha pres part la directora d’iCERCA, Laia Pellejà.

En opinió del conseller Nadal, “la tasca de recerca i innovació del CTFC és capital per ajudar a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, així com per falcar el desenvolupament rural i seguir avançant a Catalunya i a Europa cap a models de gestió sostenible dels recursos naturals i la biodiversitat”. El titular de Recerca i Universitats ha defensat la contribució del centre i del futur Hub Forestal “per prioritzar l’ús i la reutilització de recursos naturals com ara la fusta dins de sistemes econòmics i d’organització social més sensibles al combat i a l’adaptació al canvi climàtic”.

Recerca forestal, sobre biodiversitat i bioeconomia

Creat l’any 1996, el CTFC estructura la seva activitat de recerca al voltant de tres eixos: gestió forestal multifuncional; dinàmica del paisatge i biodiversitat, i bioeconomia, salut i governança. Entre les principals línies d’investigació i transferència destaquen els incendis forestals i altres pertorbacions; biodiversitat; boscos i aigua; bioproductes, socioeconomia, paisatges resilients, i escenaris forestals i serveis ecosistèmics.



Treballen al centre un total de 162 professionals, 135 dels quals investigadors i investigadores. El personal investigador propi comprèn 120 persones. En l'actualitat es mantenen 88 projectes de recerca actius i es comptabilitzen 137 publicacions científiques al 2023, 45 convenis de col·laboració subscrits i 19 ajuts competitius captats.



El Govern, per mitjà del Departament de Recerca i Universitats, ha reconegut fins a cinc grups de recerca del CTFC en el marc de la darrera convocatòria dels ajuts Suport a Grups de Recerca (SGR). Es tracta dels grups Bioeconomia forestal; Forest Landscape Planning and Decision Making; Producció forestal; Gestió Adaptativa i Dinàmica Forestal, i Ecologia, comportament i conservació de la biodiversitat.



A banda de la Generalitat de Catalunya, integren el patronat del centre la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, les diputacions de Lleida i Barcelona, el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Solsona.