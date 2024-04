Neix la Taula de Salut Mental del Solsonès amb el compromís d’entitats i institucions

Aquest divendres a un quart de dues del migdia, la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès acollirà la presentació oficial de la Taula de Salut Mental del Solsonès.

Aquesta iniciativa, fruit de la col·laboració i el compromís de diversos agents públics i privats del territori, respon a la necessitat de promoure l’atenció integral a la salut mental amb l’accent posat en una visió comunitària i de treball transversal i col·laboratiu.

La Taula de Salut Mental del Solsonès, impulsada amb l’acompanyament de la federació Salut Mental Catalunya, s’erigeix com un espai de reflexió, coordinació i treball conjunt entre institucions, entitats i la pròpia comunitat. Té la voluntat de definir accions concretes que permetin una resposta efectiva i integral a les necessitats de la població. Els seus objectius aborden diverses àrees d’intervenció prioritàries, com la millora de la coordinació entre els agents implicats, el desenvolupament de campanyes de sensibilització i accions de lluita contra l’estigma i la promoció de polítiques inclusives per a les persones amb trastorns mentals i les seves famílies.

Aquest nou espai parteix de la definició que fa del concepte l’Organització Mundial de la Salut (OMS), segons la qual la salut mental no es limita a l’absència de malalties, sinó que fa al·lusió a un estat de benestar en què l’individu pot desenvolupar-se plenament, contribuir a la seva comunitat i afrontar els reptes quotidians amb resiliència. Aquesta definició subratlla la importància de prioritzar aquest àmbit en la salut pública, tot reconeixent-ne la complexitat i la necessitat d’una abordatge multidisciplinari.

La composició i organització de la Taula reflecteixen la diversitat d’actors i el seu compromís. S’hi integren des de representants dels serveis socials bàsics fins a entitats del tercer sector, institucions sanitàries i cossos de seguretat amb l’objectiu comú de millorar la salut mental del Solsonès.

Per un canvi cultural

La presentació de la Taula de Salut Mental del Solsonès, aquest divendres, es concep com un pas decisiu en el camí cap a una comarca més conscient, inclusiva i resilient enfront dels reptes en matèria de salut mental. No només es tracta d’abordar les problemàtiques existents en aquest camp, sinó també promoure un canvi cultural que prioritzi el benestar emocional i psicològic del conjunt de la població.

En l’acte de presentació, a més del president del Consell Comarcal, Benjamí Puig, i l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, hi intervindran, entre d’altres, Maite Trepat, directora del Grup Alba, que parlarà de l’experiència d’una taula amb disseny anys d’història, i Elisenda Ferrer, de Salut Mental Catalunya, per explicar la creació de taules de salut mental arreu del país