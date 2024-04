Martí Boada presentarà per Sant Jordi cinc llibres a Sant Celoni

El doctor en ciències ambientals i geògraf, Martí Boada, signarà llibres dimarts de la setmana vinent a la plaça de la Vila de Sant Celoni, a la parada de la llibreria Alguer 7, entre les sis de la tarda i les vuit del vespre. Es tracta de cinc llibres que ha profuït aquest any i, en concret Desemboscant (Tushita Edicions),Fruits del Bosc dels Països Catalans (Efadós), Toquem fusta! (Editorial Blume), El bosc mai no falla (Editorial Blume) i Poemes des del finestral (El Cep I La Nansa Edicions).

Desemboscant

Emet un missatge de desemboscar poesia, saviesa i aprendre coses. Per Boada el bosc és una gran escola i una gran universitat i per això intenta fondre's amb ella. Una acció terapèutica per entendre la ciència, els procesos i després poesia per compartir-lo. Transmetre bondat, aprenentatge, cosa positiva continuament. Catalunya és un país de boscos que conté història natural i social.

Fruits del Bosc dels Països Catalans

Endinsa't en els boscos i els espais silvestres de la nostra terra, per conèixer els principals fruits que hi creixen espontàniament. I ho fem en una esplèndida edició il·lustrada que ens descobreix, una per una, quaranta-set espècies diferents de fruits silvestres, combinant els continguts més científics amb els tradicionals i populars, i fent especial atenció a les propietats medicinals i gastronòmiques de cada fruit. Un estudi rigorós i amè que inclou nombroses fotografies i detalladíssimes il·lustracions en color de cada espècie i les seves principals varietats, i també un extens apèndix amb un quadre de floració i fructificació de cada fruit, un glossari de termes especialitzats, un exhaustiu índex d’espècies i una completa bibliografia.

Toquem fusta!

Toquem fusta! presenta una àmplia visió de les aplicacions actuals de la fusta en la construcció, els automòbils. l'aeronàutica, el tèxtil, l'acústica, la salut i l'energia, en benefici de la sostenibilitat del planeta i com a fonament de la bioeconomia circular.

Toquem fusta! i El bosc mai no falla dos títols de l'àmplia producció literària de Martí Boada.

El bosc mai no falla

"De manera com molt espontània hi estableixo un profund diàleg, tot inspirant-me en els seus dibuixos de les flors, de les nimfes, de les fades del bosc, i meravellant-me després amb el seu cant al bosc. Majoritàriament vaig gravar les vegetacions en plats, per allò de reivindicar l’art utilitari que la ceràmica ens brinda. Hi vaig gravar, doncs, flors ornamentals, fulles, herbes, sobretot les humils i imprescindibles «males herbes», que són les meves preferides potser perquè també la ceràmica és la més humil de les belles arts, tant, que tot i ser la mare de la resta, ha estat incomprensiblement exclosa, tractada a part, com un ofici, un art menor. I jo sempre aprofito per reivindicar-la com a ART en majúscules, com van fer Picasso i Palau, aquests dos grans mestres que van estimar l’alquímia del fang o la terra amb el foc".

[Eulàlia Sayrach i Muñoz de Morales]

Poemes des del finestral

La poesia de Martí Boada ens sorprèn per la seva nuesa essencial i per la seva capacitat de projectar imatges imprevistes i fascinants, d'una poderosa força evocadora: «el llençol de la nit amaga el bosc» o «llençol endolat de la vesprada». A les pàgines d'aquest llibre els arbres sentinelles, llargueruts, pollancregen i els fanals tenen «el posat / metàl·lic de la girafa sabanoide». Boada ens diu: «Darrere la finestra / hi ha la vida vera.»