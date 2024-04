Presentació del projecte de programació funcional de Sant Llorenç de Vilardell com a seu del Fons Martí Boada

Fa uns dies s'ha presentat el document tècnic de la programació funcional dels espais de Sant Llorenç de Vilardell com a seu del Fons patrimonial Martí Boada, encarregat per l'Ajuntament de Sant Celoni. Es tracta d’una proposta que marca un full de ruta de l’ermita com a futura seu del material donat pel científic i naturalista de Sant Celoni al consistori el novembre passat.

El fons consta de 5.450 volums de bibliografia i documentació vinculada a la trajectòria de Boada sobre divulgació ambiental, i d’una col·lecció de 147 destrals d’arreu del món que l’Ajuntament considera d’interès general pel seu valor científic i cultural.

L'Ajuntament de Sant Celoni considera que aquest fons és d'interès general pel seu valor científic i cultural, i en vol afavorir la preservació i exhibició. Juntament amb aquest material, el Martí Boada ha cedit de forma totalment altruista els drets d'explotació de la propietat intel·lectual, per tal que l'Ajuntament de Sant Celoni els pugui utilitzar en activitats divulgatives.



​El fons de Martí Boada està repartit entre els municipis de Sant Celoni, Llinars del Vallès i Arbúcies.