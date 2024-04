Raül Garcia, de Sant Celoni, a la llista de Junts que encapçala Carles Puigdemont

Carles Puigdemont s'ha instal·lat al Vallespir i, des d'aquest punt proper a Catalunya, és des d'on es marcaran les operacions de la campanya electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya 2024. Dissabte passat es va presentar a Elna, davant de 2.220 assistents segons l'organització -les cadires es van esgotar abans d'arrencar l'acte- la seva candidatura sencera, a través de la qual aspira a la restitució.

Entre els integrants de la candidatura de Junts + Puigdemont per Catalunya hi ha Raül Garcia, regidor de l'Ajuntament de Sant Celoni i diputat a la Diputació de Barcelona. és el número 62 de la llista per Barcelona i, tal com estant anant les enquestes, amb poques possibilitats de ser escollir diputat al Parlament de Catalunya.

El polític de Sant Celoni, que també és el president de Junts del Vallès Oriental, és l'únic representant del Baix Montseny a la llista, però a Elna hi havia més representació de la comarca natural, ja que des de Sant Celoni es va organitzar un autocar per anar a l'acte de presentació de la candidatura.