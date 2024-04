El pianista Marco Mezquida, artista convidat al Memorial Ricard Cuadra

El pianista menorquí Marco Mezquida serà l'encarregat d'oferir la seva versió particular de La Patum en l'edició d'enguany del Memorial Ricard Cuadra. Mezquida (Menorca, 1987) és llicenciat a l'ESMUC i ha desenvolupat una carrera brillant que l'ha portat a actuar en més de 40 països de tots els continents. Així, ha guanyat fama internacional a través els seus propis projectes i la seva versatilitat, que el fan capaç de fusionar amb naturalitat la música popular i la culta, amb estils tan diversos com el jazz, la lliure improvisació, la música romàntica, la impressionista, la barroca, la contemporània, el pop, el folklore i el flamenc.

Al llarg de la seva trajectòria, Marco Mezquida ha rebut més d'una vintena de premis de països diferents i ha actuat amb grans figures de la cançó i el jazz com Andres Motis, Salvador Sobral, Eliseo Parra, Sílvia Pérez Cruz, Elliot Zigmund, Bill Dobbins i Perico Sambeat, entre molts altres. D'altra banda, també ha compost i gravat música per a diferents produccions teatrals. "Marco Mezquida posarà el seu geni i la seva llibertat creativa sobre les músiques patumaires", comparteixen des de l'organització del Memorial, a la vegada que inciten al públic a no perdre's el concert: "Serà tot un luxe comptar amb ell".

El Concert de Patum tindrà lloc el 25 de maig, a les 21.30 hores, a la plaça Sant Pere de Berga. Ara bé, una de les novetats d'aquest 2024 és que, per primera vegada, el concert surt de la capital del Berguedà, i també es podrà gaudir al Kursaal de Manresa. Això serà el 4 de maig, a les 20.00 hores, malgrat que les entrades ja estan "pràcticament exhaurides", emfatitzen els responsables.

La iniciativa del Memorial Ricard Cuadra va arrencar el 1998, amb la finalitat d'homenatjar el músic Ricard Cuadra, així com per continuar la seva tasca al capdavant de la dignificació, investigació i renovació de la música de la festa berguedana. Ben aviat, però, va emprendre el camí de la creació sobre les melodies berguedanes, amb propostes que han fusionat estil tan diversos com la cobla, la percussió, la música electrònica, els pianos, els acordions, l'orquestra de corda, el jazz o la música contemporània, entre una llarga llista. En definitiva, s'han fet realitat propostes "úniques", amb composicions "originals i irrepetibles, creades només per al concert", asseveren des de l'organització. Entre els artistes que s'han sumat a la proposta s'hi troben Albert Guinovart, la Dharma, Lloll Bertran, Llibert Fortuny, Andrea Motis, Xavier Guitó i Sergi Vergés.